Infineon Aktie
Marktkap. 49,83 Mrd. EURKGV 43,32
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Wachstumstrends bei KI seien intakt, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte die mittelfristigen Perspektiven für den Chiphersteller vielversprechend./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,40 €
|Abst. Kursziel*:
6,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,13%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
