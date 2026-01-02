DAX 24.694 +0,6%ESt50 5.889 +0,7%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.576 +1,9%Euro 1,1687 -0,3%Öl 60,72 -0,1%Gold 4.432 +2,3%
Infineon Aktie

39,21 EUR +0,90 EUR +2,35 %
STU
Marktkap. 49,83 Mrd. EUR

KGV 43,32
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Warburg Research

Infineon Buy

10:51 Uhr
Infineon Buy
Infineon AG
39,21 EUR 0,90 EUR 2,35%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Wachstumstrends bei KI seien intakt, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte die mittelfristigen Perspektiven für den Chiphersteller vielversprechend./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,40 €		 Abst. Kursziel*:
6,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,13%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

10:51 Infineon Buy Warburg Research
08:31 Infineon Outperform Bernstein Research
01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Infineon Buy UBS AG
27.11.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

dpa-afx Kursziel unverändert Infineon-Aktie gefragt: Bernstein belässt Einstufung auf 'Outperform' Infineon-Aktie gefragt: Bernstein belässt Einstufung auf 'Outperform'
finanzen.net Warburg Research bescheinigt Buy für Infineon-Aktie
finanzen.net DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels im Aufwind
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX startet in der Gewinnzone
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag fester
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag im Plus
Semiconductor Today Infineon adds new packages to CoolSiC MOSFET 750V G2 family
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, sell
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Sale of the shares received as part of the Annual Success Bonus, also to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Transfer of shares as part of the Annual Success Bonus
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Sale of shares as part of the Annual Success Bonus to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Transfer of shares as part of the Annual Success Bonus
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Andreas Urschitz, Sale of shares as part of the Infineon-Short Term Incentive to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Andreas Urschitz, Transfer of shares as part of the Infineon-Short Term Incentive
