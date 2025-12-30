DAX24.407 +0,2%Est505.777 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 -0,6%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.661 +0,9%Euro1,1777 ±0,0%Öl62,31 +0,9%Gold4.375 +1,0%
Boom bei KI-Chips

Infineon-Aktie klettert über 37 Euro nach Chef-Interview

30.12.25 09:58 Uhr
Infineon-Aktie von Chef-Interview beflügelt

Die Aktien von Infineon haben am letzten Handelstag des Jahres ein Hoch seit Mitte Dezember erreicht.

Im frühen XETRA-Handel stieg der Kurs des Chipkonzerns am Dienstag um ein Prozent auf 37,10 Euro. Erstmals seit dem 12. Dezember wurden die Aktien wieder über der 37-Euro-Marke gehandelt. Charttechnisch etabliert sich der Kurs damit weiter über der 21-Tage-Linie, die bei knapp 36,40 Euro verläuft.

Infineon-Chef Jochen Hanebeck rechnet "auf Jahre mit einem Boom bei KI-Chips" und kräftigem Wachstum bei Halbleitern für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. "Wir können momentan gar nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen", sagte er dem "Handelsblatt". Die Sorgen vieler Anleger vor einer "KI-Blase" teilt der Manager nicht.

Positiv für den Sektor ist laut einem Händler auch ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die USA den südkoreanischen Herstellern Samsung und SK Hynix unter Berufung auf Kreise erlaubt haben soll, auch 2026 Chipanlagen in ihre chinesischen Werke zu liefern.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, 360b / Shutterstock.com

