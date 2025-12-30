DAX24.425 +0,3%Est505.775 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 -0,6%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.619 +0,8%Euro1,1774 ±0,0%Öl62,25 +0,8%Gold4.388 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Nike 866993 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Asien letztlich uneinheitlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Palantir-Aktie unter Beobachtung: Zwischen KI-Hype und Tech-Schwäche Palantir-Aktie unter Beobachtung: Zwischen KI-Hype und Tech-Schwäche
Meta-Aktie schwächer: Milliarden-Zukauf von Manus für den nächsten KI-Sprung Meta-Aktie schwächer: Milliarden-Zukauf von Manus für den nächsten KI-Sprung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Angebliche Drohnenattacke: Kreml spricht von Terror

30.12.25 12:15 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) -

Angebliche Drohnenattacke: Kreml spricht von Terror

Wer­bung

Der Kreml wirft der Ukraine wegen des angeblichen versuchten Drohnenangriffs auf eine Residenz von Staatschef Wladimir Putin Terror vor. "Das ist ein terroristischer Akt, der auf einen Abbruch des Gesprächsprozesses zielt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Er richte sich nicht nur gegen Putin, sondern auch gegen die Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump, sagte Peskow in Moskau.

Von dem angeblichen Drohnenangriff auf die Residenz im Waldai-Gebiet zwischen Moskau und St. Petersburg hatte am Montag zunächst Außenminister Sergej Lawrow gesprochen. Putin beklagte sich auch in einem Telefonat mit Trump darüber, der wiederum Kiew Vorhaltungen machte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dementierte, dass es einen solchen Angriff gegeben habe. Moskau versuche davon abzulenken, dass es kein Ende des Krieges wolle, sagte er.

Peskow: Härtere Haltung Russlands

Peskow bekräftigte, dass Russland wegen des Angriffs in den laufenden Gesprächen eine härtere Haltung einnehmen werde. Es sei aber nicht zielführend, Details dazu zu nennen. Er verneinte, dass Moskau aus Gesprächen aussteigen wolle. "Russland wird natürlich den Gesprächsprozess fortsetzen und den Dialog, vor allem mit den Amerikanern", sagte er.

Wer­bung

Das russische Militär werde eine Antwort auf das ukrainische Vorgehen finden, sagte der Kremlsprecher. Er äußerte sich nicht zur Frage, wo Putin zur Zeit des angeblichen Angriffs in der Nacht auf Montag gewesen sei. Unter den gegenwärtigen Umständen könnten keine öffentlichen Angaben dazu gemacht werden, wo der Präsident sich aufhalte. Es sei nicht nötig, Belege für den Angriff vorzulegen; die russische Luftabwehr habe ihn abgewehrt. Falls es Trümmern abgeschossener Drohnen gebe, sei dafür das Militär zuständig. Die Dementis Selenskyjs und seiner Unterstützer seien sinnlos, sagte Peskow./fko/DP/jha