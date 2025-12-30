DAX24.417 +0,3%Est505.774 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 -0,6%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.619 +0,8%Euro1,1774 ±0,0%Öl62,25 +0,8%Gold4.387 +1,3%
Aktien Europa: Gewinne - EuroStoxx mit Kurs auf Jahreshoch

30.12.25 12:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.774,1 PKT 22,4 PKT 0,39%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag leichte Gewinne verzeichnet. Damit knüpften die Märkte kurz vor dem Jahresende an die Stärke im Jahresverlauf an. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone notierte am Mittag mit 5.780,29 Punkten 0,5 Prozent höher. Im November hatte der Index über 5.800 Punkten ein Rekordhoch verzeichnet.

Außerhalb des Euroraums ging es ebenfalls leicht nach oben. Der britische Leitindex FTSE 100 lag mit 9.903,21 Zählern 0,37 Prozent höher. Der Schweizer SMI tendierte 0,1 Prozent höher mit 13.252,05 Punkten. Hier bremste die mäßige Entwicklung defensiver Schwergewichte wie Nestle (Nestlé) und Novartis.

Am Abend steht noch das Protokoll der US-Notenbank an. Dieses könnte den Takt für den Beginn des neuen Handelsjahres vorgeben. "Das Protokoll wird einen spannenden Blick hinter die Kulissen erlauben", so Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Meinungen innerhalb der Fed gehen weit auseinander - jede zusätzliche Information ist daher Gold wert, weil sie Anlegern hilft, den Zinskurs für das kommende Jahr besser auszutarieren."

Rohstoffaktien waren stärkster Sektor. Auch Bankaktien waren gefragt. Der Sektor knüpfte damit an die Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn an, die rund 70 Prozent Gewinn gebracht hatte.

Auf der anderen Seite wurden Werte verkauft, die sich im laufenden Jahr mäßig entwickelt hatten. So gaben die Aktien der Nahrungs- und Getränkehersteller leicht nach. Unter dem Strich hat sich der Sektor seit Jahresbeginn damit kaum verändert.

Auch der Pharma- und der Immobiliensektor hinkten hinterher. Beide hatten seit Jahresbeginn auf der Stelle getreten beziehungsweise nur überschaubare Gewinne verzeichnet - ebenso wie die Autowerte, die trotz stärkerer Schwankungen unter dem Strich nicht vom Fleck gekommen waren./mf/jha/

