Plug Power-Aktie bricht ein: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen auf Eis gelegt
Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Goldman Sachs Group Inc.

Infineon Buy

13:46 Uhr
Infineon Buy
Infineon AG
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 43,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kursziel resultiere aus etwas höheren Verbindlichkeiten, schrieb Alexander Duval am Donnerstagnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 sei klug gewählt und lasse KI-Spielraum./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 16:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,92 €		 Abst. Kursziel*:
25,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,64%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

13:46 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:41 Infineon Buy Warburg Research
13.11.25 Infineon Overweight Barclays Capital
13.11.25 Infineon Buy UBS AG
13.11.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Papier unter der Lupe Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie
finanzen.net XETRA-Handel DAX mittags in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Mittag
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon gibt am Mittag deutlich nach
finanzen.net Infineon-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Buy
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Freitagshandels nach
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon and SolarEdge collaborate on high-efficiency power infrastructure for AI data centers
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon launches EasyPACK C package, with silicon carbide power module as first product
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon launches CoolSiC MOSFETs 1400V G2 in TO-247PLUS-4 Reflow package
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon supporting NVIDIA’s 800VDC power architecture
