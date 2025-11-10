Infineon Aktie
Marktkap. 47,06 Mrd. EURKGV 80,98
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 43,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kursziel resultiere aus etwas höheren Verbindlichkeiten, schrieb Alexander Duval am Donnerstagnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 sei klug gewählt und lasse KI-Spielraum./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Infineon
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
42,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,92 €
|Abst. Kursziel*:
25,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,64%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|13:46
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|13:46
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|13:46
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.