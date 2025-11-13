Infineon Aktie
Marktkap. 47,06 Mrd. EURKGV 80,98
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die KI-Geschäftsaussichten hätten sich verbessert, schrieb Malte Schaumann in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zur Bilanz. Der Unternehmensausblick für 2026 sei konservativ./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,42 €
|Abst. Kursziel*:
22,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,71%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
