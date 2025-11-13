DAX 23.823 -0,9%ESt50 5.688 -1,0%MSCI World 4.344 -0,3%Top 10 Crypto 13,00 -3,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.366 -2,8%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,88 +1,2%Gold 4.171 +0,0%
33,95 EUR -1,73 EUR -4,84 %
STU
Marktkap. 47,06 Mrd. EUR

KGV 80,98
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Warburg Research

Infineon Buy

09:41 Uhr
Infineon Buy
Infineon AG
33,95 EUR -1,73 EUR -4,84%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die KI-Geschäftsaussichten hätten sich verbessert, schrieb Malte Schaumann in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zur Bilanz. Der Unternehmensausblick für 2026 sei konservativ./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,42 €		 Abst. Kursziel*:
22,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,71%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

09:41 Infineon Buy Warburg Research
13.11.25 Infineon Overweight Barclays Capital
13.11.25 Infineon Buy UBS AG
13.11.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Aktieneinstufung Infineon-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Buy Infineon-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Buy
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Freitagshandels nach
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt zum Start des Freitagshandels zurück
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Infineon: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
TraderFox Infineon: Die KI-Welle sorgt für einen begeisterten Ausblick und müsste im Big Picture-Breakout enden!
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon and SolarEdge collaborate on high-efficiency power infrastructure for AI data centers
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon launches EasyPACK C package, with silicon carbide power module as first product
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon launches CoolSiC MOSFETs 1400V G2 in TO-247PLUS-4 Reflow package
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon supporting NVIDIA’s 800VDC power architecture
