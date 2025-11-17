Infineon Aktie
Marktkap. 45,85 Mrd. EURKGV 80,98
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Die Autochip-Industrie sei groß und komplex und umfasse Hunderte von Chiptypen, die zusammen die Funktionalität moderner Fahrzeuge ermöglichten, schrieb Qingyuan Lin am Montag zur weltweiten Halbleiterbranche. Dabei hätten drei transformative Trends die Branche grundlegend verändert: Elektrofahrzeuge, die zunehmende Verbreitung intelligenter Fahrsysteme (ADAS) und die Verlagerung hin zu zentralisierter Elektronik. Weltweit seien Infineon, NXP, STMicro, Renesas und Texas Instruments die fünf führenden Anbieter, schrieb der Analyst. Chinesische Anbieter holten allerdings allmählich auf./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Outperform
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
33,22 €
|Abst. Kursziel*:
53,50%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
33,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,22%
|
Analyst Name:
Qingyuan Lin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|11:46
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|30.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.