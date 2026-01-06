Infineon-Aktie revidiert Gewinne der beiden Vortage
Infineon haben am Donnerstagnachmittag mit kräftigen Verlusten ihre Gewinne der beiden Vortage revidiert.
Werte in diesem Artikel
Das Minus belief sich wenige Minuten vor dem XETRA-Schluss auf 3,67 Prozent bei 40,59 Euro. Damit waren Infineon im DAX unter den schwächsten Werten.
Händler verwiesen auf eher verhaltene Aussagen des Chipherstellers zum derzeitigen Geschäft. Damit würde Infineon die jüngst vom US-Chipkonzern Microchip gezeigte Dynamik noch nicht nachvollziehen.
Noch am Morgen waren die Titel zum Auftakt mit 42,36 Euro auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren geklettert. Mit dem aktuellen Minus fielen sie auf 40,64 Euro zurück.
/ajx/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Infineon News
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images