MÄRKTE ASIEN/Tokio auf Erholungskurs - Rio Tinto mit Glencore-Gesprächen stark unter Duuck

DOW JONES--Angeführt von der Börse in Tokio geht es am Freitag an den Aktienmärkten in Ostasien überwiegend nach oben. Nachdem der Nikkei-225-Index an den Vortagen unter Gewinnmitnahmen und Handelssanktionen Chinas im Zuge der Spannungen zwischen beiden Staaten wegen der Machtansprüche Chinas über Taiwan gelitten hat, kann er sich nun um 1,4 Prozent erholen auf 51.816 Punkte. Unterstützend wirkt dabei der etwas schwächere Yen, wodurch sich japanische Exporte auf Dollarbasis verbilligen.

Ökonom Marcel Thieliant von Capital Economics bewerten das chinesische Exportverbot von auch für die Rüstung einsetzbaren Gütern derweil als "mehr Schein als Sein". Das Verbot sei weitgehend symbolisch. Solche Güter machten rund 8 Prozent der chinesischen Exporte nach Japan aus und China dürfte nur den Verkauf an das japanische Militär einstellen, das wahrscheinlich wenig von dort beziehe. Allerdings habe China auch damit begonnen, die Exporte von Seltenen Erden nach Japan zu drosseln, wie das Wall Street Journal berichte.

In Seoul geht es für den Kospi um 0,6 Prozent nach oben, womit das Marktbarometer nur knapp unter dem am Vortag im Handelsverlauf erzielten Allzeithoch liegt. Die Aktie von Hanwha Ocean legt um 2,7 Prozent zu. Laut dem Wall Street Journal führt der Schiffbauer Gespräche über eine Erweiterung seiner Kapazitäten in den USA. Beim jüngsten Highflyer SK Hynix geht es mit Gewinnmitnahmen um 1,8 Prozent nach unten, Samsung Electronics tendieren nach den starken Geschäftszahlen vom Vortag behauptet.

Gut behauptet zeigen sich die Börsen in Hongkong und in Schanghai. Dort bewegen neue Preisdaten aus China kaum, sie sind wie erwartet ausgefallen und sind weiter auf einem Niveau, das es der Notenbank des Landes erlaubte, gegebenenfalls zur Ankurbelung der Konjunktur die Geldpolitik zu lockern. Gleichwohl liegt der Anstieg der Verbraucherpreise mit 0,8 Prozent auf einem Dreijahreshoch, was tendenziell auf eine Belebung der Konjunktur hindeutet - ebenso, die Entwicklung der Erzeugerpreise.

Der Aktienmarkt in Sydney hat sich wenig verändert bereits ins Wochenende verabschiedet. Dort gerieten Rio Tinto mit der Nachricht unter Druck, die Gespräche mit Glencore über eine mögliche Fusion wieder aufgenommen zu haben, aus der das weltgrößte Bergbauunternehmen hervorginge. Rio Tinto gaben um 6,2 Prozent nach, während das Papier des Wettbewerbers BHP um 0,8 Prozent zulegte. "Kohle müsste veräußert werden, um die Unterstützung der australischen Aktionäre zu gewinnen. Rio ist ein relativ einfaches Unternehmen, das sich auf Eisenerz, Kupfer, Aluminium und Lithium (in jüngerer Zeit) konzentriert. Die Hinzufügung einiger weiterer Bereiche verwässert das Bild, und es müssten erhebliche Synergien erzielt werden, um diese Verwässerung auszugleichen"; lautet ein kritischer Kommentar aus dem Handel zu dem Plan. Aristocrat Leisure verteuerten sich um 1 Prozent, gestützt von der Ankündigung, ein Aktienrückkaufprogramms aufzustocken.

