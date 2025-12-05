Rio Tinto Aktie
Marktkap. 102,28 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Besuch der Lithium-Abbaugebiete in Argentinien mit einem Kursziel von 6950 Pence auf "Overweight" belassen. Die dort vorgestellten Projektionen für das mit Lithium erzielte operative Ergebnis (Ebitda) ab 2030 deckten sich mit seinen Annahmen, schrieb Dominic O'Kane am Montagabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
69,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
62,93 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,11 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
