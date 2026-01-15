DAX 25.292 -0,2%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.121 -0,3%Euro 1,1621 +0,1%Öl 64,54 +1,1%Gold 4.611 -0,1%
Rio Tinto Aktie

73,40 EUR -0,65 EUR -0,88 %
STU
63,57 GBP -1,11 GBP -1,72 %
LSE
Marktkap. 119,07 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

RBC Capital Markets

Rio Tinto Sector Perform

12:51 Uhr
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
73,40 EUR -0,65 EUR -0,88%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Das Jahr habe unter den Minenkonzern mit einer möglichen Mega-Fusion und rekordhohen Rohstoffpreisen intensiv begonnen, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Fusion von Glencore und Rio Tinto sei noch vor einem Jahr von vielen Marktteilnehmern nicht ernst genommen worden. Die Transaktion gewinne aber an Dynamik, und angesichts der jeweiligen Kursreaktionen beider Aktien erwarte der Markt ein verbindliches Angebot, über das nun debattiert werde. Für Rio Tinto und den Wettbewerber BHP bringe der Deal aber Risiken mit sich./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
63,70 £		 Abst. Kursziel*:
-5,80%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
63,57 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,62%
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,56 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

14.01.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09.01.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

