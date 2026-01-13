DAX 25.305 -0,5%ESt50 6.018 -0,2%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.344 -0,6%Euro 1,1649 +0,0%Öl 66,25 +1,2%Gold 4.633 +1,0%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Ausblick: Goldman Sachs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Rio Tinto Aktie

73,14 EUR +1,13 EUR +1,57 %
STU
63,22 GBP +1,08 GBP +1,74 %
LSE
Marktkap. 115,02 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
73,14 EUR 1,13 EUR 1,57%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto angesichts der Fusionsgespräche mit Glencore mit einem Kursziel von 5300 Pence auf "Hold" belassen. Kupfergeschäfte seien die treibende Kraft hinter der Idee einer solchen Kombination, schrieb Richard Hatch am Dienstagabend. Mit dem Glencore-Kauf würde Rio Tinto in diesem Bereich Fuß fassen und günstiges Wachstum erlangen. Um eine Neubewertung zu erreichen, müsse sich aber viel ändern./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
53,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
63,28 £		 Abst. Kursziel*:
-16,25%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
63,22 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,17%
Analyst Name:
Richard Hatch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,56 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

13.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09.01.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

