Rio Tinto Aktie
Marktkap. 115,02 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto angesichts der Fusionsgespräche mit Glencore mit einem Kursziel von 5300 Pence auf "Hold" belassen. Kupfergeschäfte seien die treibende Kraft hinter der Idee einer solchen Kombination, schrieb Richard Hatch am Dienstagabend. Mit dem Glencore-Kauf würde Rio Tinto in diesem Bereich Fuß fassen und günstiges Wachstum erlangen. Um eine Neubewertung zu erreichen, müsse sich aber viel ändern./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
53,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
63,28 £
|Abst. Kursziel*:
-16,25%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
63,22 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,17%
|
Analyst Name:
Richard Hatch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,56 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
