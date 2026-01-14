Rio Tinto- und BHP-Aktien: Ausweitung der Erzförderung in Australien
Rio Tinto und BHP Group wollen bei neuen Projekten in benachbarten Eisenerzminen in Australien künftig zusammenarbeiten.
Die Unternehmen erklärten, dass sie durch die Kooperation bei neuen Projekten in ihren benachbarten Eisenerzbetrieben Yandicoogina und Yandi in der australischen Pilbara-Region bis zu 200 Millionen Tonnen Eisenerz gewinnen könnten, die andernfalls nicht hätten abgebaut werden können.
"Indem wir intelligenter arbeiten, können wir die bestehende Infrastruktur besser nutzen, um zusätzliche Produktion mit minimalem Kapitalbedarf zu erschließen", sagte Matthew Holcz, Leiter des Eisenerzgeschäfts von Rio Tinto.
Rio Tinto und BHP gehören neben der brasilianischen Vale zu den weltweit größten Produzenten von Eisenerz. BHP ist gemessen am Marktwert das weltweit größte Bergbauunternehmen, Rio Tinto das zweitgrößte.
