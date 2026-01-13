DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,94 +3,4%Nas23.346 -1,5%Bitcoin83.608 +2,2%Euro1,1639 -0,1%Öl66,67 +1,9%Gold4.640 +1,2%
Iran und Irak

Lufthansa-Aktie tiefrot: Eingeschränkter Flugbetrieb im Nahen Osten

14.01.26 20:40 Uhr
Lufthansa-Aktie sackt ab: Nahost-Krise trifft Flugbetrieb | finanzen.net

Wegen der drohenden Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die Lufthansa den Flugbetrieb im Nahen Osten eingeschränkt.

Von Donnerstag bis Montag werde die Airline ihre Flüge nach Tel Aviv und ins jordanische Amman als Tagflüge durchführen, teilte sie auf Anfrage mit. "Das bedeutet, dass Crews direkt im Anschluss ohne Übernachtung vor Ort zurückfliegen. Vereinzelt kann es auch zu Flugstreichungen kommen."

Wie die Sprecherin weiter mitteilte, werden zudem "der iranische und der irakische Luftraum bis auf weiteres von allen Lufthansa Group Airlines umflogen." Betroffene Fluggäste sollen demnach automatisch umgebucht und proaktiv kontaktiert werden. Alternativ könnten sie auf ein späteres Reisedatum umbuchen.

US-Präsident Donald Trump hatte die autoritäre Führung im Iran zuvor vor einer brutalen Niederschlagung der Proteste im Land gewarnt. Dabei hält er auch die Drohung eines militärischen Eingreifens aufrecht.

Die Lufthansa-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 4,87 Prozent tiefer bei 8,24 Euro. /jcf/DP/nas

FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com

