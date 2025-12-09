JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

09:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Besuch einer Lithium-Förderstätte in Argentinien und einem Treffen mit Regierungsvertretern mit einem Kursziel von 6950 Pence auf "Overweight" belassen. Der Bergbausektor werde ein Motor des Wirtschaftswachstums, schrieb Dominic O'Kane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:23 / GMT

