Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen uneins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück
Rio Tinto Aktie

63,63 EUR -0,08 EUR -0,13 %
STU
55,81 GBP +0,53 GBP +0,96 %
LSE
Marktkap. 101,79 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

09:36 Uhr
Rio Tinto Overweight
Rio Tinto plc
63,63 EUR -0,08 EUR -0,13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Besuch einer Lithium-Förderstätte in Argentinien und einem Treffen mit Regierungsvertretern mit einem Kursziel von 6950 Pence auf "Overweight" belassen. Der Bergbausektor werde ein Motor des Wirtschaftswachstums, schrieb Dominic O'Kane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
69,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
63,53 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,81 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,11 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

