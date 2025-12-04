DAX 24.031 +0,6%ESt50 5.746 +0,5%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.473 -0,9%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,23 -0,2%Gold 4.223 +0,3%
Rio Tinto Aktie

63,03 EUR +0,04 EUR +0,06 %
XETRA
54,96 GBP +0,02 GBP +0,04 %
LSE
Marktkap. 102,37 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

UBS AG

Rio Tinto Neutral

11:51 Uhr
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
63,03 EUR 0,04 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto nach dem Kapitalmarkttag von 5.200 auf 5.700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bergbaukonzern ziele durch eine vereinfachte und klarere Struktur auf mehr Stärke, schrieb Myles Allsop am Donnerstagabend. Da die neue Strategie weniger revolutionär als evolutionär sei, dürften die Gewinne sich auch in etwa im Rahmen der Prognosen entwickeln. Die Ziele für 2026 bezeichnete der Analyst als erwartungsgemäß./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
54,92 £		 Abst. Kursziel*:
3,79%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
54,96 £		 Abst. Kursziel aktuell:
3,71%
Analyst Name:
Myles Allsop 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,89 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

11:51 Rio Tinto Neutral UBS AG
11:46 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
04.12.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
03.12.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

