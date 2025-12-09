DAX 24.052 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.149 -0,8%Euro 1,1634 +0,1%Öl 62,23 +0,2%Gold 4.197 -0,3%
Deutsche Börse Aktie

220,90 EUR -2,60 EUR -1,16 %
Marktkap. 41,13 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

Deutsche Börse Buy

Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
220,90 EUR -2,60 EUR -1,16%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber strebe für den Zeitraum 2024 bis 2028 eine attraktive durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Nettoertrags von 8 Prozent und des operativen Ergebnisses (Ebitda) von 12 Prozent an, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Beide Ziele entsprächen im Wesentlichen den Konsensschätzungen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
291,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
221,70 €		 Abst. Kursziel*:
31,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
220,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,73%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

12:11 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
11:51 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
09:21 Deutsche Börse Neutral UBS AG
08:01 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
09.12.25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Aktie unter der Lupe Deutsche Börse-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy Deutsche Börse-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Einbußen
finanzen.net Hold-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse wird am Vormittag ausgebremst
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start stärker
finanzen.net Deutsche Börse-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral
finanzen.net Deutsche Börse-Aktie gibt trotzdem ab: JPMorgan verpasst Anteilsschein höheres Kursziel - regelmäßige Aktienrückkäufe geplant
dpa-afx ROUNDUP: Deutsche Börse plant Gewinnwachstum - Aktienrückkäufe nun regelmäßig
dpa-afx Deutsche Börse will Gewinn bis 2028 stärker steigern als Erlöse
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
Cointelegraph Deutsche Börse joins Kraken in ambitious push to unify digital markets
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
