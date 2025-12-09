Meme-Aktie GameStop nach enttäuschenden Zahlen auf allen Ebenen unter Druck
Mit Spannung wurden die Zahlen eines Nachzüglers in der Berichtssaison erwartet: GameStop hat am Dienstag nachbörslich seine Bücher geöffnet.
Werte in diesem Artikel
Der Videospielhändler GameStop hat im dritten Geschäftsquaertal 2025 mehr verdient. Das Ergebnis je Aktie lag im Berichtszeitraum bei 0,13 US-Dollar nach 0,040 US-Dollar beim EPS vor Jahresfrist. Damit wurden die Markterwartungen nicht erreicht, Analysten hatten zuvor einen Gewinn je Aktie von 0,200 US-Dollar in Aussicht gestellt.
Bei den Erlösen hatten Experten für das abgelaufene Quartal unterdessen einen Wert von 987,3 Millionen US-Dollar erwartet. Tatsächlich setzte GameStop 821 Millionen US-Dollar um und lag damit deutlich unter den Marktschätzungen. Im Vorjahreszeitraum hatten noch Erlöse von 860,3 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden.
Die GameStop-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 5,52 Prozent tiefer bei 21,90 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, JIM WATSON/AFP via Getty Images
