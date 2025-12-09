DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin80.129 +2,9%Euro1,1629 -0,1%Öl62,03 -0,7%Gold4.209 +0,5%
Videospielhändler mit Bilanz

Meme-Aktie GameStop nach enttäuschenden Zahlen auf allen Ebenen unter Druck

09.12.25 22:22 Uhr
NYSE-Aktie GameStop bricht ein: Gewinn und Umsatz enttäuschen | finanzen.net

Mit Spannung wurden die Zahlen eines Nachzüglers in der Berichtssaison erwartet: GameStop hat am Dienstag nachbörslich seine Bücher geöffnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
19,90 EUR 0,15 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Videospielhändler GameStop hat im dritten Geschäftsquaertal 2025 mehr verdient. Das Ergebnis je Aktie lag im Berichtszeitraum bei 0,13 US-Dollar nach 0,040 US-Dollar beim EPS vor Jahresfrist. Damit wurden die Markterwartungen nicht erreicht, Analysten hatten zuvor einen Gewinn je Aktie von 0,200 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Bei den Erlösen hatten Experten für das abgelaufene Quartal unterdessen einen Wert von 987,3 Millionen US-Dollar erwartet. Tatsächlich setzte GameStop 821 Millionen US-Dollar um und lag damit deutlich unter den Marktschätzungen. Im Vorjahreszeitraum hatten noch Erlöse von 860,3 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden.

Die GameStop-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 5,52 Prozent tiefer bei 21,90 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, JIM WATSON/AFP via Getty Images

