Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Banktitel verliert

JPMorgan-Aktien unter Druck - Aussagen zum Konsumumfeld und Kosten

09.12.25 20:06 Uhr
JPMorgan schockt Anleger - Kosten explodieren, Aktie stürzt an der NYSE ab | finanzen.net

Die Aktien der US-Großbank JPMorgan sind am Dienstag nach Äußerungen der Chefin des Bereichs Consumer & Community Banking unter Druck geraten.

Marianne Lake sagte auf einer von Goldman Sachs ausgerichteten Branchenkonferenz für Finanzdienstleiter, dass das Konsumumfeld ein wenig fragiler erscheine. Zudem sprach sie mit Blick auf 2026 von Kosten für die Bank von insgesamt 105 Milliarden Dollar, während Analysten laut Bloomberg-Daten im Schnitt mit Nicht-Zinsaufwendungen von 101 Milliarden rechnen.

Für die JPMorgan ChaseCo-Papiere ging es an der NYSE zuletzt 4,16 Prozent auf 302,19 US-Dollar nach unten. Damit bleiben sie aber nahe am Rekordhoch von gut 322 Dollar aus dem November. Die Aktienkurse der Konkurrenten Citigroup verlieren 1,1 Prozent auf 107,69 US-Dollar und Wells FargoCo sinken daneben 1,12 Prozent auf 89,03 US-Dollar

Angesichts der Äußerungen wird es mit Blick auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch umso interessanter. Am Markt wird im Grunde von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgegangen. Das würde Anschaffungen auf Pump für Konsumenten günstiger machen. Offen ist derweil noch der weitere Zinspfad der Fed.

NEW YORK (dpa-AFX)

mehr Analysen