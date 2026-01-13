DAX 25.315 -0,4%ESt50 6.020 -0,2%MSCI World 4.523 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.344 -0,6%Euro 1,1648 +0,0%Öl 66,39 +1,4%Gold 4.630 +0,9%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für JPMorgan von 300 auf 310 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das vierte Quartal der US-Bank sei "leicht besser" gewesen als erwartet, schrieb Philipp Häßler am Mittwoch. Von dem für 2026 avisierten Kostenanstieg zeigte sich der Experte aber negativ überrascht. Er ergänzte noch, dass die von US-Präsident Donald Trump vorgesehene Begrenzung der Kreditkartenzinsen negativ für das Institut wären./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 10:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

