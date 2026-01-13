JPMorgan Chase Aktie
Marktkap. 758,3 Mrd. EURKGV 16,10 Div. Rendite 1,80%
WKN 850628
ISIN US46625H1005
Symbol JPM
JPMorgan ChaseCo Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für JPMorgan von 300 auf 310 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das vierte Quartal der US-Bank sei "leicht besser" gewesen als erwartet, schrieb Philipp Häßler am Mittwoch. Von dem für 2026 avisierten Kostenanstieg zeigte sich der Experte aber negativ überrascht. Er ergänzte noch, dass die von US-Präsident Donald Trump vorgesehene Begrenzung der Kreditkartenzinsen negativ für das Institut wären./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 10:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JPMorgan Chase Halten
|Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
$ 310,90
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
$ 311,30
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 360,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
