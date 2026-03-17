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Dow Jones im Blick

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Verluste

18.03.26 20:02 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Verluste | finanzen.net

Der Dow Jones verliert am Mittwochnachmittag an Wert.

Werte in diesem Artikel
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Dow Jones 30 Industrial
46.370,0 PKT -623,3 PKT -1,33%
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Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 1,41 Prozent auf 46.328,48 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,426 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,196 Prozent auf 47.085,53 Punkte an der Kurstafel, nach 46.993,26 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 46.913,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46.318,33 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,811 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, lag der Dow Jones noch bei 49.662,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47.951,85 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 18.03.2025, einen Stand von 41.581,31 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,25 Prozent abwärts. Bei 50.512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 46.318,33 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 0,72 Prozent auf 199,40 USD), JPMorgan Chase (+ 0,58 Prozent auf 288,54 USD), Goldman Sachs (+ 0,35 Prozent auf 809,84 USD), Honeywell (+ 0,01 Prozent auf 231,44 USD) und NVIDIA (-0,03 Prozent auf 181,88 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-2,94 Prozent auf 147,02 USD), Visa (-2,89 Prozent auf 299,55 USD), Sherwin-Williams (-2,81 Prozent auf 311,69 USD), Nike (-2,74 Prozent auf 53,61 USD) und McDonalds (-2,55 Prozent auf 317,98 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 17.627.030 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,835 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,57 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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