DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.040 +0,2%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.724 -0,1%Euro 1,1644 +0,0%Öl 64,95 -0,8%Gold 4.627 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei erstmals über 54.000 Punkte -- China mit Handelsüberschuss -- Salesforce, Alibaba, Microsoft, Moderna, Nordex im Fokus
Top News
Nordex-Aktie am Limit? Kepler sieht Kursziel erreicht und mahnt zur Zurückhaltung Nordex-Aktie am Limit? Kepler sieht Kursziel erreicht und mahnt zur Zurückhaltung
Anleger werden zurückhaltender: DAX ohne große Ausschläge - Nikkei auf Rekordniveau Anleger werden zurückhaltender: DAX ohne große Ausschläge - Nikkei auf Rekordniveau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JPMorgan Chase Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
268,10 EUR +1,25 EUR +0,47 %
STU
312,17 USD +1,40 USD +0,45 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 758,63 Mrd. EUR

KGV 16,10 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850628

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US46625H1005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JPM

Barclays Capital

JPMorgan ChaseCo Overweight

09:01 Uhr
JPMorgan ChaseCo Overweight
Aktie in diesem Artikel
JPMorgan Chase & Co.
268,10 EUR 1,25 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Ausblick der US-Bank auf das Jahr 2026 liege im Rahmen vorheriger Andeutungen, schrieb Analyst Jason Goldberg am Mittwoch. Der Gewinn je Aktie (EPS) habe im vierten Quartal über den Erwartungen gelegen, da das bessere Handelsergebnis niedrigere Gebühren im Investmentbanking mehr als ausglichen habe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JPMorgan Chase Overweight

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 391,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 310,90		 Abst. Kursziel*:
25,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 312,17		 Abst. Kursziel aktuell:
25,25%
Analyst Name:
Jason Goldberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 360,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

09:01 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
12.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
08.01.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
15.10.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

dpa-afx Bilanz JPMorgan-Aktie tiefer: Gewinnrückgang im Schlussquartal - Apple-Card-Integration drückt Ergebnis JPMorgan-Aktie tiefer: Gewinnrückgang im Schlussquartal - Apple-Card-Integration drückt Ergebnis
finanzen.net JPMorgan Chase mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter
finanzen.net NYSE-Handel Dow Jones präsentiert sich leichter
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: So performt der Dow Jones am Mittag
dpa-afx ROUNDUP: Übernahme von Apple Card zehrt an Gewinn von JPMorgan
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Start des Dienstagshandels
FSG Trading Idee Trading Idee: JPMorgan Chase mit Zahlen
Dow Jones MARKT USA/Wall Street vor Inflationsdaten im Minus gesehen
Cointelegraph Stablecoin yields create ‘dangerous’ parallel bank system: JPMorgan exec
Zacks Buy the Dip in JPMorgan or Delta Air Lines Stock After Q4 Earnings?
Cointelegraph Yield-bearing stablecoins risk 'dangerous' parallel banking system: JPMorgan exec
FOX Business JPMorgan CFO warns Trump's proposed credit card cap could cause people to 'lose access to credit'
Financial Times JPMorgan investors find out who their friends are
Financial Times JPMorgan investors find out who their friends are
Benzinga JPMorgan Chase&#39;s Shares Nosedive After Q4 Results, This Analyst Remains Bullish
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley and Taiwan Semiconductor Manufacturing
RSS Feed
JPMorgan Chase & Co. zu myNews hinzufügen