MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Preisdaten sprechen gegen Zinssenkung

13.01.26 22:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of New York Mellon
105,08 EUR 2,38 EUR 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delta Air Lines Inc.
59,03 EUR -2,25 EUR -3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
267,15 EUR -9,30 EUR -3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Moderna Inc
33,77 EUR 4,64 EUR 15,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
208,25 EUR -14,85 EUR -6,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Snowflake
179,40 EUR -4,14 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
281,85 EUR -13,10 EUR -4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
170,82 EUR -4,28 EUR -2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Knapp behauptet haben die US-Börsen den Handel am Dienstag beendet. Die auf den ersten Blick günstigen Inflationsdaten zeigten bei genauerem Hinsehen, dass die Belastung für die Verbraucher noch immer hoch ist. Die Verbraucherpreise sind auf Monatssicht wie erwartet gestiegen, die Kernrate sogar einen Tick geringer ausgefallen als vorhergesagt. Letztere ist entgegen den Erwartungen auf Jahressicht zurückgegangen, Volkswirte hatten mit einer Beschleunigung gerechnet. Einzelne Komponenten - vor allem die Lebensmittelpreise, aber auch die Wohnkosten - sind im vergangenen Monat jedoch gestiegen. Insgesamt liegt die Inflation über dem Ziel der US-Notenbank. Die Daten untermauerten Erwartungen, dass die Federal Reserve bei ihrer Sitzung in diesem Monat keine Zinssenkung vornehmen wird.

Der Dow-Jones-Index verlor 0,8 Prozent auf 49.192 Punkte, belastet von kräftigen Kursverlusten bei JP Morgan, Visa und Salesforce. Der S&P-500 sank um 0,2 Prozent. Dow und S&P-500 hatten am Montag neue Rekordstände erreicht. Der Nasdaq-Composite gab um 0,1 Prozent nach. Nach vorläufigen Angaben wurden an der Nyse 1.444 (Montag: 1.580) Kursgewinner gesehen, denen 1.335 (1.150) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 48 (103) Titel.

"Der heutige Inflationsbericht gibt der Fed nicht das, was sie braucht, um die Zinsen noch in diesem Monat zu senken", urteilte Ellen Zentner, Chefvolkswirtin bei Morgan Stanley Wealth Management. Aber Anleger hofften auf Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf angesichts sinkender Inflationsraten. Darüber hinaus sprachen Händler aber vom Unwillen unter Anlegern, größere Positionsanpassungen vor Beginn der Viertquartalsberichte der Unternehmen und einem möglichen Urteil des Obersten Gerichtshofes zur Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch vorzunehmen. Laut Trump wären die USA "geliefert", wenn das Gericht gegen die reziproken Zölle seiner Regierung entscheiden sollte.

Anleihen verzeichneten angesichts der Verluste am Aktienmarkt etwas Zulauf. Die Zehnjahresrendite sank um einen Basispunkt auf 4,17 Prozent. Der Dollar legte zu, der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent. Der Goldpreis setzte seine Hausse zunächst fort und stieg auf weitere Allzeithochs, ehe kleinere Gewinnmitnahmen einsetzten. Auch Silber erreichte eine neues Rekordhoch. Die Ölpreise zogen mit der Entwicklung im Iran kräftig an. Die USA werden einen Zoll von 25 Prozent für jedes Land erheben, das Geschäfte mit dem Iran tätigt. Hintergrund sind die Massenproteste gegen die Mullah-Regierung.

"Der Start in die Berichtssaison ist gelungen", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf JP Morgan. Der Kurs verlor allerdings 4,2 Prozent, da der Gewinn im vergangenen Quartal um 7 Prozent gesunken ist. Das lag allerdings lediglich an Einmalbelastungen. Bereinigt um Kosten für die Einführung der Apple-Kreditkarte übertraf der Gewinn die Konsensschätzung.

Delta Air Lines büßten 2,4 Prozent ein. Die Fluggesellschaft hatte zwar die Markterwartungen mit den Quartalszahlen geschlagen, der Ausblick enttäuscht aber. Bank of New York Mellon zogen nach gestiegenem Viertquartalsergebnis um 1,9 Prozent an.

Moderna machten einen Satz von 17 Prozent. Der Pharmahersteller kündigte an, im Verlauf der kommenden beiden Jahre einen Kombi-Impfstoff gegen Covid und Grippe auf den Markt zu bringen.

Softwareaktien wurden von den gesunkenen Zinssenkungshoffnungen belastet, wie Marktteilnehmer sagten. Die Bewertungen der Anbieter von Software-as-a-Service basierten auf den Erwartungen an künftige Barmittelflüsse. Steigende Zinsen schmälerten den Wert der künftigen Gewinne, hieß es. Salesforce verbilligten sich um 7,1, Snowflake um 5 und Workday um 4 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.191,99 -0,8% -398,21 +3,2%

S&P-500 6.963,74 -0,2% -13,53 +1,9%

NASDAQ Comp 23.709,87 -0,1% -24,03 +2,1%

NASDAQ 100 25.741,95 -0,2% -45,71 +2,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,1645 -0,2% 1,1669 1,1677 -0,7%

EUR/JPY 185,30 +0,4% 184,48 184,49 +0,1%

EUR/CHF 0,9326 +0,3% 0,9302 0,9301 -0,1%

EUR/GBP 0,8671 +0,0% 0,8667 0,8668 -0,7%

USD/JPY 159,13 +0,6% 158,10 158,00 +0,8%

GBP/USD 1,3430 -0,2% 1,3463 1,3472 -0,0%

USD/CNY 7,0094 +0,0% 7,0068 7,0018 -0,3%

USD/CNH 6,9743 +0,1% 6,9696 6,9645 -0,2%

AUS/USD 0,6682 -0,4% 0,6709 0,6719 +0,5%

Bitcoin/USD 94.479,45 +3,6% 91.163,95 91.747,70 +3,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,00 59,50 +2,5% 1,50 +3,7%

Brent/ICE 65,34 63,87 +2,3% 1,47 +5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.587,84 4.596,05 -0,2% -8,21 +6,4%

Silber 86,82 85,23 +1,9% 1,59 +19,4%

Platin 2.004,99 2.016,09 -0,6% -11,10 +15,0%

Kupfer 6,00 6,03 -0,5% -0,03 +5,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 16:11 ET (21:11 GMT)

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025Visa BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Visa BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

