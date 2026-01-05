Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen

NYSE-Handel im Blick

Am Dienstagabend wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Dienstag erhöhte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0,99 Prozent auf 49.462,08 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,077 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 48.475,81 Punkte an der Kurstafel, nach 48.977,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49.509,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48.923,83 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47.954,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46.694,97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der Dow Jones 42.706,56 Punkte auf.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 3,38 Prozent auf 240,93 USD), Amgen (+ 2,95 Prozent auf 330,17 USD), Salesforce (+ 2,59 Prozent auf 262,90 USD), IBM (+ 2,54 Prozent auf 302,47 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,38 Prozent auf 340,09 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Chevron (-4,46 Prozent auf 156,54 USD), Apple (-1,83 Prozent auf 262,36 USD), Travelers (-0,89 Prozent auf 285,19 USD), NVIDIA (-0,47 Prozent auf 187,24 USD) und Cisco (-0,46 Prozent auf 75,23 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41.386.857 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,911 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net