Visa Aktie
Marktkap. 544,36 Mrd. EURKGV 33,81 Div. Rendite 0,69%
WKN A0NC7B
ISIN US92826C8394
Symbol V
Visa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Visa mit einem Kursziel von 410 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trevor Williams ging am Mittwoch auf die Einflussfaktoren positiver oder negativer Ertragsentwicklungen bei den US-Kreditkartenanbietern Visa und Mastercard ein. Auffällig sei, dass die Preisgestaltung für beide Seiten ein wichtiger Hebel sei. Die Gebühren für internationale Transaktionen stellten nach wie vor eine Schwachstelle dar./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Visa Buy
|Unternehmen:
Visa Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 410,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 334,53
|Abst. Kursziel*:
22,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 334,64
|Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
|
Analyst Name:
Trevor Williams
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 403,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Visa Inc.
|10:46
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.25
|Visa Buy
|UBS AG
