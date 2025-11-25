DAX 23.482 +0,1%ESt50 5.594 +0,4%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,85 -2,8%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 74.993 -0,7%Euro 1,1577 +0,1%Öl 62,45 -0,3%Gold 4.164 +0,8%
Visa Aktie

Visa Aktien-Sparplan
289,55 EUR +0,25 EUR +0,09 %
STU
334,64 USD +7,19 USD +2,20 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 544,36 Mrd. EUR

KGV 33,81 Div. Rendite 0,69%
Aktie in diesem Artikel
Visa Inc.
289,55 EUR 0,25 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Visa mit einem Kursziel von 410 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trevor Williams ging am Mittwoch auf die Einflussfaktoren positiver oder negativer Ertragsentwicklungen bei den US-Kreditkartenanbietern Visa und Mastercard ein. Auffällig sei, dass die Preisgestaltung für beide Seiten ein wichtiger Hebel sei. Die Gebühren für internationale Transaktionen stellten nach wie vor eine Schwachstelle dar./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Visa Buy

Unternehmen:
Visa Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 410,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 334,53		 Abst. Kursziel*:
22,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 334,64		 Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
Analyst Name:
Trevor Williams 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 403,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Visa Inc. zu myNews hinzufügen