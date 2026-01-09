DAX 25.279 +0,1%ESt50 5.980 -0,3%MSCI World 4.513 +0,0%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.558 -0,7%Euro 1,1685 +0,4%Öl 63,18 +0,3%Gold 4.587 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich grün -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShieled, Airbus im Fokus
Top News
Aktien von TKMS, Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick: Deutsch-indische Rüstungskooperation Aktien von TKMS, Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick: Deutsch-indische Rüstungskooperation
BVB-Aktie tiefer: Frankfurt gegen Dortmund 3:3 BVB-Aktie tiefer: Frankfurt gegen Dortmund 3:3
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
45,06 EUR +0,04 EUR +0,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,17 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

UBS AG

BASF Neutral

11:01 Uhr
BASF Neutral
Aktie in diesem Artikel
BASF
45,06 EUR 0,04 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 45 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025 einen Tick unter dem unteren Ende der Zielspanne. Sein Kursziel steigt aber in seinem Ausblick vom Freitag angesichts geringerer Schulden und der gestiegenen Bewertung der Konkurrenz./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Neutral

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
44,97 €		 Abst. Kursziel*:
6,74%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
45,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,52%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

09.01.26 BASF Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 BASF Buy Warburg Research
07.01.26 BASF Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Analyse im Fokus UBS AG verleiht BASF-Aktie Neutral in jüngster Analyse UBS AG verleiht BASF-Aktie Neutral in jüngster Analyse
finanzen.net DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag kaum bewegt
finanzen.net BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Freitagnachmittag vor
finanzen.net BASF-Aktie im Plus: Barclays Capital veröffentlicht Bewertung
finanzen.net BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittag ins Plus
finanzen.net BASF-Aktie: Experten empfehlen BASF im Dezember mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt BASF auf 'Buy' und Ziel auf 53 Euro
finanzen.net BASF-Aktie: Warburg Research hebt Bewertung auf Buy
Zacks BASF Launches Key Steam Cracker at New Zhanjiang Verbund Site
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Buys Noble Seeds to Boost Indian Vegetable Seed Footprint
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF and OQEMA Ink Distribution Deal in Central and Eastern Europe
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen