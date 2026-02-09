Prognosen

Commerzbank öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.

Commerzbank wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2025 - vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,551 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 52,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,09 Milliarden EUR gegenüber 6,48 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,08 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,05 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 26,06 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net