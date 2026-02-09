DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 -0,8%Nas23.239 +0,9%Bitcoin58.065 -1,4%Euro1,1905 -0,1%Öl69,11 ±-0,0%Gold5.033 -0,5%
Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

10.02.26 07:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
35,43 EUR 1,33 EUR 3,90%
Commerzbank wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2025 - vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,551 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 52,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,09 Milliarden EUR gegenüber 6,48 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,08 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,05 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 26,06 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Commerzbank HoldWarburg Research
26.01.2026Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
20.01.2026Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Commerzbank HoldWarburg Research
26.01.2026Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
20.01.2026Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

