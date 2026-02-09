Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 395 US-Dollar. Das vierte Quartal des Sportwagenbauers sei auf den ersten Blick höchst ermutigend verlaufen, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So lägen nicht nur die wichtigsten Kennziffern über den Konsensprognosen, sondern auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einer Ebit-Marge von mindestens 29,5 Prozent sei stark. Sie habe die pessimistischen Marktgerüchte Lügen gestraft. Die allgemeine Erleichterung zeige sich nun in der Kursrally der Aktie./ck/mis

