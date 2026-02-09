DAX 25.026 +0,1%ESt50 6.064 +0,1%MSCI World 4.588 +0,4%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.280 +0,2%Bitcoin 57.912 -1,7%Euro 1,1907 -0,1%Öl 69,19 +0,1%Gold 5.045 -0,3%
DAX fällt zurück -- Wall Street uneins -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Ferrari Aktie

306,40 EUR +24,10 EUR +8,54 %
STU
366,91 USD +30,73 USD +9,14 %
BTT
Marktkap. 50 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Bernstein Research

Ferrari Outperform

16:21 Uhr
Ferrari Outperform
Ferrari N.V.
306,40 EUR 24,10 EUR 8,54%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 395 US-Dollar. Das vierte Quartal des Sportwagenbauers sei auf den ersten Blick höchst ermutigend verlaufen, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So lägen nicht nur die wichtigsten Kennziffern über den Konsensprognosen, sondern auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einer Ebit-Marge von mindestens 29,5 Prozent sei stark. Sie habe die pessimistischen Marktgerüchte Lügen gestraft. Die allgemeine Erleichterung zeige sich nun in der Kursrally der Aktie./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:21 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
304,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
306,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
378,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

14:46 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
14:16 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
05.02.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
26.01.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

