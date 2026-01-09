DAX 25.279 +0,1%ESt50 5.980 -0,3%MSCI World 4.513 +0,0%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.558 -0,7%Euro 1,1685 +0,4%Öl 63,18 +0,3%Gold 4.587 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich grün -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShieled, Airbus im Fokus
Top News
Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PNE Aktie

Kaufen
Verkaufen
PNE Aktien-Sparplan
10,58 EUR +0,14 EUR +1,34 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 802,8 Mio. EUR

Div. Rendite 0,36%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JBPG

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0JBPG2

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PNWDF

SMC Research

PNE Kaufen

11:04 Uhr
PNE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
PNE AG
10,58 EUR 0,14 EUR 1,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Mehrere Projekteverkäufe im Schlussquartal dürften nach Einschätzung von SMC-Research dazu geführt haben, dass PNE das Ertragsziel im letzten Geschäftsjahr erreicht hat. SMC-Analyst Holger Steffen sieht gut Perspektiven für eine weiter positive Ertragsentwicklung und billigt der Aktie ein großes Erholungspotenzial zu.

PNE habe laut SMC-Research einen ertragsstarken Schlussspurt für 2025 angekündigt – und nach Einschätzung der Analysten auch Wort gehalten. Nach der Veräußerung von sieben Projekten in Deutschland – darunter ein fertiggestellter Windpark, drei Objekte im Bau und drei Projektrechte – in den letzten drei Monaten gehen diese davon aus, dass die EBITDA-Zielspanne von 70 bis 110 Mio. Euro erreicht worden sei. Damit würde sich PNE von den börsennotierten deutschen Konkurrenten Energiekontor und ABO Energy deutlich abheben, die ihre Guidance für das Gesamtjahr im zweiten Halbjahr deutlich reduzieren mussten.

PNE zeige damit abermals, dass das Unternehmen mit seinem Fokus auf hochqualitative Projekte stark aufgestellt sei und mit den aktuell nicht einfachen Marktbedingungen sehr gut zurechtkomme. Die Analysten trauen der Gesellschaft eine Fortsetzung des positiven Trends mit weiteren Ertragssteigerungen zu, was zu einem leicht erhöhten Kursziel von 16,20 Euro (bislang: 16,00 Euro) führe. Nach der massiven Korrektur der Aktie sehen die Analysten deutliches Erholungspotenzial und bestätigen die Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.01.2026 um 11:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 12.01.2026 um 9:50 Uhr fertiggestellt und am 12.01.2026 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-01-12-SMC-Comment-PNE_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: PNE

Zusammenfassung: PNE Kaufen

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
16,20 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
10,52 €		 Abst. Kursziel*:
53,99%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
10,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,12%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PNE AG

26.11.25 PNE Buy Warburg Research
17.11.25 PNE Kaufen SMC Research
19.08.25 PNE Kaufen SMC Research
18.08.25 PNE Buy Warburg Research
13.05.25 PNE kaufen Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PNE AG

StockXperts PNE: Starker Schlussspurt PNE: Starker Schlussspurt
Aktien-Global PNE: Starker Schlussspurt
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX nachmittags mit Gewinnen
StockXperts PNE: Gute Argumente für die Aktie
EQS Group EQS-News: PNE verkauft Windpark-Paket mit einer Gesamtleistung von 91 MW an Qualitas Energy
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich fester
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX steigt zum Handelsende
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX liegt im Plus
EQS Group EQS-News: PNE sells wind farm portfolio with a total capacity of 91 MW to Qualitas Energy
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS PNE exits Panama via management buyout
EQS Group EQS-News: PNE AG terminates activities in Panama through management buyout
EQS Group EQS-News: ENCAVIS and PNE continue their cooperation: ENCAVIS has now also acquired the “Bebensee” wind farm (34 MW)
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Florian Schuhbauer appointed to the Supervisory Board of PNE AG
EQS Group EQS-News: Quarterly results: PNE AG on the home stretch for a successful FY 2025
RSS Feed
PNE AG zu myNews hinzufügen