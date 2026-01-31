PNE Aktie
Marktkap. 749,18 Mio. EURDiv. Rendite 0,36%
WKN A0JBPG
ISIN DE000A0JBPG2
Symbol PNWDF
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 16,80 auf 15,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aus operativer Sicht sei 2025 für den Windparkbetreiber ein erfolgreiches Jahr gewesen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Vor PNE lägen nun allerdings schwierigere Märkte./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PNE
Zusammenfassung: PNE Buy
|Unternehmen:
PNE AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
15,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,80 €
|Abst. Kursziel*:
54,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,71%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PNE AG
|11:26
|PNE Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|PNE Kaufen
|SMC Research
|16.01.26
|PNE Kaufen
|SMC Research
|15.01.26
|PNE Kaufen
|First Berlin Equity Research GmbH
|14.01.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|11:26
|PNE Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|PNE Kaufen
|SMC Research
|16.01.26
|PNE Kaufen
|SMC Research
|15.01.26
|PNE Kaufen
|First Berlin Equity Research GmbH
|14.01.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|11:26
|PNE Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|PNE Kaufen
|SMC Research
|16.01.26
|PNE Kaufen
|SMC Research
|15.01.26
|PNE Kaufen
|First Berlin Equity Research GmbH
|14.01.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|10.11.22
|PNE Verkaufen
|First Berlin Equity Research GmbH
|11.08.22
|PNE Verkaufen
|First Berlin Equity Research GmbH
|11.08.22
|PNE Reduce
|Baader Bank
|03.08.22
|PNE Reduce
|Baader Bank
|12.05.22
|PNE Verkaufen
|First Berlin Equity Research GmbH
|13.05.25
|PNE Halten
|SMC Research
|19.08.24
|PNE Halten
|SMC Research
|11.05.23
|PNE Halten
|SMC Research
|31.03.23
|PNE Halten
|SMC Research
|16.02.23
|PNE Halten
|SMC Research