PNE Aktie

Warburg Research

PNE Buy

11:26 Uhr
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 16,80 auf 15,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aus operativer Sicht sei 2025 für den Windparkbetreiber ein erfolgreiches Jahr gewesen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Vor PNE lägen nun allerdings schwierigere Märkte./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
15,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,80 €		 Abst. Kursziel*:
54,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,71%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PNE AG

11:26 PNE Buy Warburg Research
03.02.26 PNE Kaufen SMC Research
16.01.26 PNE Kaufen SMC Research
15.01.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
14.01.26 PNE Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PNE AG

finanzen.net PNE-Aktie: Experten empfehlen PNE im Januar mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX gibt am Nachmittag nach
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel SDAX mittags in Rot
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus
EQS Group EQS-News: PNE und EDF power solutions Deutschland nehmen Onshore-Windpark „Gebstedt“ in Betrieb – 16,8MW zusätzliche Leistung für erneuerbare Energieversorgung
Aktien-Global PNE: EBITDA-Ziel wird verfehlt
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PNE and EDF power solutions Deutschland commission „Gebstedt“ onshore wind farm – 16.8 MW of additional capacity for renewable energy supply
reNEWS PNE sells 40MW Polish solar project to ORLEN
EQS Group EQS-News: PNE succesfully sells forward-thinking 40 MW solar project to Poland’s leading energy utility ORLEN
EQS Group EQS-News: PNE streamlines project pipeline after a successful year in terms of operations
reNEWS PNE cuts earnings guidance over market conditions
EQS Group EQS-Adhoc: PNE reduces earnings expectations for the fiscal year 2025
EQS Group EQS-News: PNE sells wind farm portfolio with a total capacity of 91 MW to Qualitas Energy
