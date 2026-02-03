DAX 24.712 -0,3%ESt50 6.005 +0,2%MSCI World 4.525 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.236 +0,4%Euro 1,1808 -0,1%Öl 67,39 -0,6%Gold 5.029 +1,7%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

UBS AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

12:16 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Michael Werner legte die Briten angesichts der schwachen Kursentwicklung am Dienstagabend in den Korb der Aktien mit KI-Risiken. Auch der schwache US-Dollar und das starke Momentum der EU-Banken tue den LSE-Aktien nicht gut./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
110,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
85,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

02.02.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
29.01.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net International Trading-Hours Handelszeiten an den internationalen Börsen: Dann sind Wall Street & Co geöffnet Handelszeiten an den internationalen Börsen: Dann sind Wall Street & Co geöffnet
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone
finanzen.net Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende im Minus
finanzen.net Börse London: FTSE 100 schwächelt
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt nachmittags
dpa-afx Neue Konkurrenz: Aktien von RELX und Wolters Kluwer schwer belastet
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Minus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain
finanzen.net STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Nachmittag
Zacks London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LSEGY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
RTE.ie Minister Troy opens markets at London Stock Exchange
Benzinga London Stock Exchange Transitions: New Market Dynamics
Cointelegraph British crypto firm KR1 eyes London Stock Exchange as UK warms to industry: FT
Zacks What Makes London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LNSTY) a New Strong Buy Stock
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
