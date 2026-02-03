DAX 24.735 -0,2%ESt50 6.009 +0,2%MSCI World 4.524 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.080 +0,1%Euro 1,1808 -0,1%Öl 67,43 -0,6%Gold 5.025 +1,6%
CTS Eventim Aktie

Marktkap. 6,8 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
UBS AG

CTS Eventim Buy

12:16 Uhr
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
68,70 EUR -0,15 EUR -0,22%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet wertete am Dienstagabend den Live-Event-Transaktionsmonitor für das vierte Quartal aus. Es sei das zweite Quartal in Folge mit gesunkenen Preisen bei Eventim in Deutschland. Calvet ging zudem auf einige Gründe für die schwache Kursentwicklung ein, wie beispielsweise die KI-Risiken./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
116,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,70 €		 Abst. Kursziel*:
68,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,85%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

12:16 CTS Eventim Buy UBS AG
26.01.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
14.01.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

