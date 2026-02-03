CTS Eventim Aktie
Marktkap. 6,8 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet wertete am Dienstagabend den Live-Event-Transaktionsmonitor für das vierte Quartal aus. Es sei das zweite Quartal in Folge mit gesunkenen Preisen bei Eventim in Deutschland. Calvet ging zudem auf einige Gründe für die schwache Kursentwicklung ein, wie beispielsweise die KI-Risiken./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
116,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,70 €
|Abst. Kursziel*:
68,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
68,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,85%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|12:16
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|26.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|26.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|26.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK