Novartis Aktie
Marktkap. 242,34 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwoch nach erster Diagnose. Über das eher schwache operative Ergebnisziel für das Gesamtjahr könnten die Anleger wohl hinwegsehen. Schwerwiegender sei wohl die Verschiebung kurzfristiger Kurstreiber wie der Studiendaten von Pelacarsen, Remibrutinib und Abelacimab. Diesbezüglich erwartet Weston Details in der Telefonkonferenz./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
116,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
115,28 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
115,50 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
0,43%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|11:21
|Novartis Neutral
|UBS AG
|09:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:21
|Novartis Neutral
|UBS AG
|09:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|11:21
|Novartis Neutral
|UBS AG
|09:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)