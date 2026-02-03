DAX 24.753 -0,1%ESt50 6.005 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.480 +0,7%Euro 1,1814 +0,0%Öl 67,65 -0,3%Gold 5.054 +2,2%
AB Electrolux: 2026 könnten Kosteneinsparungen von bis zu 4,0 Mrd. SEK die Profitabilität antreiben! AB Electrolux: 2026 könnten Kosteneinsparungen von bis zu 4,0 Mrd. SEK die Profitabilität antreiben!
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Marktkap. 242,34 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
UBS AG

Novartis Neutral

11:21 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
125,30 EUR -1,00 EUR -0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwoch nach erster Diagnose. Über das eher schwache operative Ergebnisziel für das Gesamtjahr könnten die Anleger wohl hinwegsehen. Schwerwiegender sei wohl die Verschiebung kurzfristiger Kurstreiber wie der Studiendaten von Pelacarsen, Remibrutinib und Abelacimab. Diesbezüglich erwartet Weston Details in der Telefonkonferenz./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
116,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
115,28 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
115,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,43%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

