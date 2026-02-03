UBS AG

Novartis Neutral

11:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwoch nach erster Diagnose. Über das eher schwache operative Ergebnisziel für das Gesamtjahr könnten die Anleger wohl hinwegsehen. Schwerwiegender sei wohl die Verschiebung kurzfristiger Kurstreiber wie der Studiendaten von Pelacarsen, Remibrutinib und Abelacimab. Diesbezüglich erwartet Weston Details in der Telefonkonferenz./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com