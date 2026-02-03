GNW-News: Novartis erzielte im Jahr 2025 eine Umsatzsteigerung im hohen einstelligen Prozentbereich, eine Kerngewinnmarge von 40% sowie weitere Fortschritte ...
Werte in diesem Artikel
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Geschäftsjahr
* Der Nettoumsatz wuchs um +8% (kWk(1), +8% USD), das operative
Kernergebnis(1) verbesserte sich um +14% (kWk, +12% USD)
* Das Umsatzwachstum beruhte auf der weiterhin starken Performance der
prioritären Marken wie Kisqali (+57% kWk), Kesimpta (+36% kWk), Pluvicto
(+42% kWk), Scemblix (+85% kWk) und Cosentyx (+8% kWk)
* Die operative Kerngewinnmarge(1) erreichte 40,1%, +210 Basispunkte (kWk)
* Das operative Ergebnis verbesserte sich um +25% (kWk, +21% USD), der
Reingewinn stieg um +19% (kWk, +17% USD)
* Der Kerngewinn pro Aktie(1) wuchs um +17% (kWk, +15% USD) auf USD 8,98
* Der Free Cashflow(1) belief sich infolge eines höheren Nettogeldflusses aus
operativer Tätigkeit auf USD 17,6 Milliarden (+8% USD)
Viertes Quartal
* Der Nettoumsatz ging aufgrund von Einbussen durch Generika und Anpassungen
für Erlösminderungen in den USA um -1% (kWk, +1% USD) zurück; das operative
Kernergebnis stieg um +1% (kWk, +1% USD)
* Die prioritären Marken behielten ihre starke Dynamik weiter bei,
einschliesslich Kisqali (+44% kWk), Kesimpta (+27% kWk), Pluvicto
(+70% kWk), Scemblix (+87% kWk) und Cosentyx (+11% kWk)
* Ausgewählte Meilensteine der Innovation im vierten Quartal:
* Zulassungsantrag für Remibrutinib beim häufigsten Subtyp chronisch
induzierbarer Urtikaria (CINDU) bei der FDA eingereicht
* Positive Daten zu Pelabresib aus der Phase-III-Studie MANIFEST-2 nach
96 Wochen; Zulassungsantrag in der EU vorgesehen; Phase III in den USA
geplant
* Zulassung der FDA für Itvisma als einzige Genersatztherapie für eine
breite Patientenpopulation mit spinaler Muskelatrophie (SMA)
* Zulassung der Europäischen Kommission für Scemblix bei neu
diagnostizierten Patienten mit Philadelphia-Chromosom-positiver
chronischer myeloischer Leukämie (Ph+ CML) in der chronischen Phase
* Zulassungsantrag für Pluvicto bei PSMA-positivem metastasierendem
hormonsensitivem Prostatakarzinom bei der FDA eingereicht
Dividende, Prognose
* Für 2025 wird eine Dividende von CHF 3,70 pro Aktie - eine Erhöhung um 5,7%
- vorgeschlagen
* Prognose 2026(2 )- Wachstum des Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen
Prozentbereich und Rückgang des operativen Kernergebnisses im niedrigen
einstelligen Prozentbereich erwartet
1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der
Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-
Kennzahlen finden sich auf Seite 44 der in englischer Sprache vorhandenen
Kurzfassung des Finanzberichts. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich
alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den Vergleichszeitraum
des Vorjahres. 2. Einzelheiten zu den Annahmen zur Prognose finden sich auf
Seite 8.
Basel, 4. Februar 2026 - Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 kommentierte
Vas Narasimhan, CEO von Novartis:
«Novartis hat im Jahr 2025 eine starke Performance erzielt und trotz
signifikanter Markteintritte von Generika in den USA ein Umsatzwachstum im hohen
einstelligen Prozentbereich sowie eine Steigerung der Kerngewinnmarge
verzeichnet. Die Wachstumstreiber Kisqali, Kesimpta, Pluvicto, Scemblix und
Cosentyx setzten ihre starke Entwicklung fort. Wir haben bei mehreren
potenziellen Multi-Blockbustern in unserer Pipeline Fortschritte erzielt, mit
FDA-Zulassungen und positiven Phase-III-Ergebnissen für Rhapsido, Pluvicto,
Itvisma und Ianalumab. Ausserdem haben wir unsere Pipeline durch strategische
Transaktionen gestärkt, wie die vorgeschlagene Übernahme von Avidity, mit deren
Abschluss wir in der ersten Jahreshälfte rechnen. Wir gehen davon aus, dass wir
2026 weiter wachsen werden, obwohl der bedeutendste Ablauf von Patenten in der
Geschichte von Novartis bevorsteht. Dies unterstreicht die Stärke unseres
Geschäfts. Wir sind nach wie vor auf gutem Weg, unsere mittelfristige Prognose
zu erfüllen.»
Kennzahlen
---------------------------------------------------------------
4. 4.
Quartal Quartal Veränderung Geschäfts- Geschäfts- Veränderung
2025 2024 in % jahr 2025 jahr 2024 in %
Mio. Mio. Mio. Mio.
USD(1) USD(1) USD kWk USD(1) USD(1) USD kWk
-------------------------------------------------------------------------------
Nettoumsatz 13 336 13 153 1 -1 54 532 50 317 8 8
-------------------------------------------------------------------------------
Operatives
Ergebnis 3 616 3 530 2 4 17 644 14 544 21 25
-------------------------------------------------------------------------------
Reingewinn 2 404 2 820 -15 -14 13 967 11 939 17 19
-------------------------------------------------------------------------------
Gewinn pro
Aktie (USD) 1,26 1,42 -11 -11 7,21 5,92 22 24
-------------------------------------------------------------------------------
Free Cashflow 1 655 3 635 -54 17 596 16 253 8
-------------------------------------------------------------------------------
Operatives
Kernergebnis 4 929 4 859 1 1 21 889 19 494 12 14
-------------------------------------------------------------------------------
Kernreingewinn 3 889 3 933 -1 -2 17 411 15 755 11 12
-------------------------------------------------------------------------------
Kerngewinn pro
Aktie (USD) 2,03 1,98 3 2 8,98 7,81 15 17
-------------------------------------------------------------------------------
Strategie
Unser Fokus
Novartis ist ein rein auf innovative Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen.
Unser Fokus richtet sich klar auf vier therapeutische Kernbereiche (Herz-
Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen; Immunologie; Neurologie;
Onkologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende
Arzneimittel im Markt und Produktkandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe
Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei
etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei
neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang
bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und
Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in
unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan.
Unsere Prioritäten
1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger
Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche
Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in unseren therapeutischen
Kernbereichen.
2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und
Verbesserung der Finanzergebnisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung
weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein
beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende
Flexibilität sorgen.
3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden,
Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des
Vertrauens in der Gesellschaft.
1. Millionen USD, sofern nicht anders angegeben
Finanzergebnisse
Viertes Quartal
Der Nettoumsatz belief sich auf USD 13,3 Milliarden (+1%, -1% kWk), wobei
Volumensteigerungen 18 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten.
Generikakonkurrenz wirkte sich mit 15 Prozentpunkten negativ aus,
einschliesslich eines negativen Effekts von 3 Prozentpunkten, der durch
Anpassungen für Erlösminderungen in den USA, vor allem in Bezug auf Entresto und
Promacta, bedingt war. Die Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von 4
Prozentpunkten. Wechselkurse hatten einen positiven Effekt von 2 Prozentpunkten.
Das operative Ergebnis belief sich auf USD 3,6 Milliarden (+2%, +4% kWk) und
profitierte von höheren Einnahmen aus staatlichen Zuschüssen sowie geringeren
Vertriebs- und Verwaltungskosten, was durch höhere Investitionen in Forschung
und Entwicklung teilweise absorbiert wurde.
Der Reingewinn lag bei USD 2,4 Milliarden (-15%, -14% kWk) und war durch höhere
Ertragssteuern beeinträchtigt. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 1,26 (-11%, -11%
kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl
ausstehender Aktien.
Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 4,9 Milliarden (+1%, +1% kWk) und
profitierte von höheren Einnahmen aus staatlichen Zuschüssen sowie geringeren
Vertriebs- und Verwaltungskosten, was durch höhere Investitionen in Forschung
und Entwicklung teilweise absorbiert wurde. Die operative Kerngewinnmarge stieg
um 0,1 Prozentpunkte (0,7 Prozentpunkte kWk) auf 37,0% des Nettoumsatzes.
Der Kernreingewinn betrug USD 3,9 Milliarden (-1%, -2% kWk), vor allem bedingt
durch den geringeren übrigen Finanzertrag. Der Kerngewinn pro Aktie lag bei USD
2,03 (+3%, +2% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten
durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.
Der Free Cashflow belief sich infolge eines geringeren Nettogeldflusses aus
operativer Tätigkeit auf USD 1,7 Milliarden (-54%).
Geschäftsjahr
Der Nettoumsatz belief sich auf USD 54,5 Milliarden (+8%, +8% kWk), wobei
Volumensteigerungen 15 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten.
Generikakonkurrenz wirkte sich mit 6 Prozentpunkten negativ aus, während die
Preisentwicklung einen negativen Effekt von 1 Prozentpunkt und Wechselkurse
keinen Einfluss hatten.
Das operative Ergebnis stieg auf USD 17,6 Milliarden (+21%, +25% kWk). Es war
hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz und geringere Wertminderungen
geprägt, was durch höhere Investitionen in prioritäre Marken und Neueinführungen
teilweise absorbiert wurde.
Der Reingewinn erreichte USD 14,0 Milliarden (+17%, +19% kWk) und beruhte vor
allem auf dem höheren operativen Ergebnis. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 7,21
(+22%, +24% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten
durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.
Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 21,9 Milliarden (+12%, +14% kWk).
Es war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz geprägt, der durch höhere
Investitionen in prioritäre Marken und Neueinführungen teilweise absorbiert
wurde. Die operative Kerngewinnmarge stieg um 1,4 Prozentpunkte (2,1
Prozentpunkte kWk) auf 40,1% des Nettoumsatzes.
Der Kernreingewinn erreichte USD 17,4 Milliarden (+11%, +12% kWk). Dies war vor
allem auf das höhere operative Kernergebnis zurückzuführen. Der Kerngewinn pro
Aktie erreichte USD 8,98 (+15%, +17% kWk) und profitierte von der geringeren
gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.
Der Free Cashflow belief sich infolge eines höheren Nettogeldflusses aus
operativer Tätigkeit auf USD 17,6 Milliarden (+8%).
Prioritäre Marken im vierten Quartal
Die Finanzergebnisse im vierten Quartal beruhen auf einer anhaltenden
Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres
Beitrags zum Wachstum im vierten Quartal):
-------------------------------------------------------------------------------
Kisqali (USD 1 321 Millionen, +44% kWk) verzeichnete in allen
Regionen kräftige Umsatzsteigerungen mit einer starken
Dynamik der Indikation bei Brustkrebs im Frühstadium sowie
weiteren Marktanteilsgewinnen bei metastasierendem
Brustkrebs. Die starken Volumensteigerungen in den USA wurden
durch Anpassungen für Erlösminderungen teilweise absorbiert;
das zugrunde liegende Wachstum betrug weltweit +54% kWk.
-------------------------------------------------------------------------------
Kesimpta (USD 1 228 Millionen, +27% kWk) erzielte in allen Regionen
Umsatzsteigerungen, die auf einer erhöhten Nachfrage und
einem guten Zugang beruhten.
-------------------------------------------------------------------------------
Pluvicto (USD 605 Millionen, +70% kWk) steigerte den Umsatz durch eine
anhaltend starke Nachfrage bei metastasierendem
kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) vor der
Behandlung mit Taxanen in den USA sowie durch die Erweiterung
des Zugangs bei mCRPC nach der Behandlung mit Taxanen
ausserhalb der USA.
-------------------------------------------------------------------------------
Cosentyx (USD 1 807 Millionen, +11% kWk) verzeichnete in allen
Regionen Umsatzsteigerungen, die durch Volumenerhöhungen
bedingt waren. Zurückzuführen waren diese auf eine anhaltende
Nachfrage nach den jüngsten Markteinführungen
(einschliesslich Hidradenitis suppurativa (HS) und der
intravenösen (IV-) Formulierung in den USA) sowie auf eine
stetige Performance der wichtigsten Indikationen (Plaque-
Psoriasis (PsO), Psoriasisarthritis (PsA), ankylosierende
Spondylitis (AS) und röntgenologisch nicht nachweisbare
axiale Spondyloarthritis (nr-axSpA)).
-------------------------------------------------------------------------------
Scemblix (USD 391 Millionen, +87% kWk) steigerte den Umsatz in allen
Regionen, was den weiterhin hohen ungedeckten Bedarf bei
chronischer myeloischer Leukämie (CML) verdeutlicht - bei
einer starken Dynamik der Indikation zur Frühbehandlung in
den USA und Japan.
-------------------------------------------------------------------------------
Leqvio (USD 335 Millionen, +46% kWk) erzielte weiterhin in allen
Regionen stetige Zuwächse, wobei der Schwerpunkt auf der
Steigerung der Akzeptanz bei Kunden und Patienten sowie auf
der weiteren medizinischen Ausbildung liegt.
-------------------------------------------------------------------------------
Fabhalta (USD 155 Millionen, +167% kWk) verzeichnete
Umsatzsteigerungen, die auf die weitere erfolgreiche
Einführung bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH)
sowie die Nierenindikationen Immunglobulin-A-Nephropathie
(IgAN) und C3-Glomerulopathie (C3G) zurückzuführen waren.
-------------------------------------------------------------------------------
Zolgensma Gruppe (USD 307 Millionen, +12% kWk) steigerte den Umsatz aufgrund
der starken Nachfrage nach der intravenösen (IV) Formulierung
bei der inzidenten Patientenpopulation (Neuerkrankte) mit
spinaler Muskelatrophie (SMA).
-------------------------------------------------------------------------------
Lutathera (USD 203 Millionen, +5% kWk) erzielte vor allem in den USA,
Europa und Japan Umsatzsteigerungen, die auf die gestiegene
Nachfrage und die frühere Behandlung zurückzuführen waren.
-------------------------------------------------------------------------------
Nettoumsätze der 20 führenden Marken im vierten Quartal und im Geschäftsjahr
4. Quartal Veränderung Geschäfts- Veränderung
2025 in % jahr 2025 in %
Mio. USD USD kWk Mio. USD USD kWk
-------------------------------------------------------------------------------
Entresto
- ohne Anpassung für -43 -45
Erlösminderungen* 1 253 -32 -34 7 748 -1 -2
-------------------------------------------------------------------------------
Cosentyx 1 807 13 11 6 668 9 8
-------------------------------------------------------------------------------
Kisqali
- ohne Anpassung für 46 44
Erlösminderungen* 1 321 57 54 4 783 58 57
-------------------------------------------------------------------------------
Kesimpta 1 228 29 27 4 426 37 36
-------------------------------------------------------------------------------
Tafinlar + Mekinist 540 2 -2 2 215 8 6
-------------------------------------------------------------------------------
Jakavi 555 14 8 2 110 9 7
-------------------------------------------------------------------------------
Pluvicto 605 72 70 1 994 43 42
-------------------------------------------------------------------------------
Ilaris 514 24 22 1 883 25 24
-------------------------------------------------------------------------------
Xolair 384 -4 -8 1 723 5 4
-------------------------------------------------------------------------------
Promacta/Revolade
- ohne Anpassung für -61 -63
Erlösminderungen* 226 -47 -49 1 636 -26 -27
-------------------------------------------------------------------------------
Scemblix 391 89 87 1 285 87 85
-------------------------------------------------------------------------------
Zolgensma Gruppe 307 17 12 1 232 1 0
-------------------------------------------------------------------------------
Sandostatin Gruppe 291 -5 -7 1 213 -5 -5
-------------------------------------------------------------------------------
Leqvio 335 50 46 1 198 59 57
-------------------------------------------------------------------------------
Tasigna 179 -56 -58 1 104 -34 -34
-------------------------------------------------------------------------------
Lutathera 203 7 5 816 13 12
-------------------------------------------------------------------------------
Exforge Gruppe 181 14 11 727 3 4
-------------------------------------------------------------------------------
Lucentis 133 -37 -40 643 -38 -40
-------------------------------------------------------------------------------
Diovan Gruppe 157 12 9 604 2 2
-------------------------------------------------------------------------------
Fabhalta 155 172 167 505 291 287
-------------------------------------------------------------------------------
Total Top 20 10 765 2 -1 44 513 12 11
-------------------------------------------------------------------------------
*Umsatzsteigerung im vierten Quartal beeinflusst durch eine Anpassung für
Erlösminderungen in den USA im laufenden Jahr und im Vorjahr. Kein signifikanter
Einfluss auf das Geschäftsjahr.
Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten
Entwicklungen im vierten Quartal
Neuzulassungen
-------------------------------------------------------------------------------
Itvisma Die FDA bewilligte die Zulassung für Itvisma zur
(OAV101 IT) Behandlung von Kindern ab dem Alter von zwei Jahren,
Jugendlichen und Erwachsenen mit spinaler Muskelatrophie
(SMA) und einer bestätigten Mutation im Gen für das
Überlebensmotorneuron 1 (SMN1). Es ist die erste und
einzige verfügbare Genersatztherapie für diese breite
Patientengruppe.
-------------------------------------------------------------------------------
Scemblix (Asciminib) Die Europäische Kommission genehmigte eine erweiterte
Indikation von Scemblix, das nun für erwachsene Patienten
mit Philadelphia-Chromosom-positiver chronischer
myeloischer Leukämie in der chronischen Phase (Ph+ CML-
CP) in allen Behandlungslinien zugelassen ist.
-------------------------------------------------------------------------------
Aktueller Stand von Zulassungsverfahren
-------------------------------------------------------------------------------
Pluvicto Der FDA-Zulassungsantrag für Pluvicto
((177Lu)Lutetium-vipivotidtetraxetan) bei PSMA-positivem metastasierendem
hormonsensitivem Prostatakarzinom
(mHSPC) wurde, gestützt auf die Daten
aus der Phase-III-Studie PSMAddition,
abgeschlossen.
-------------------------------------------------------------------------------
Remibrutinib Der FDA-Zulassungsantrag für
(LOU064) Remibrutinib bei symptomatischem
Dermographismus, einem Subtypen von
chronischer induzierbarer Urticaria
(CINDU), wurde auf Basis relevanter
Kohortendaten aus der laufenden Phase-
III-Studie REMIND abgeschlossen. Die
vollständigen Studienergebnisse und der
Zulassungsantrag für die beiden
verbleibenden CINDU-Subtypen werden
2026 erwartet.
-------------------------------------------------------------------------------
Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen
-------------------------------------------------------------------------------
Ianalumab Ianalumab zeigte in den Phase-III-Studien
(VAY736) NEPTUNUS-1 und -2 einen klinisch
bedeutsamen Vorteil beim Sjögren-Syndrom
und verzeichnete sowohl eine Verbesserung
der Krankheitsaktivität als auch
Verringerungen der Krankheitslast für die
Patienten. Die Daten wurden auf dem
Kongress des American College of
Rheumatology (ACR) vorgestellt. Novartis
plant, ab Anfang 2026 Zulassungsanträge bei
Gesundheitsbehörden weltweit einzureichen.
Ianalumab erhielt im Januar den
Breakthrough-Status der FDA für die
Behandlung des Sjögren-Syndroms.
In der Phase-III-Studie VAYHIT2 erzielte
Ianalumab plus Eltrombopag bei Patienten
mit primärer Immunthrombozytopenie (ITP),
die zuvor mit Corticosteroiden behandelt
worden waren, eine signifikante
Verlängerung der Krankheitskontrolle um
45%. Die mediane Zeit bis zum
Therapieversagen (TTF) war 2,8 mal länger
als bei Placebo plus Eltrombopag. Die Daten
wurden am Kongress der American Society of
Hematology (ASH) vorgestellt, gleichzeitig
im New England Journal of Medicine (NEJM)
publiziert und werden 2027 in die
Zulassungsanträge einfliessen.
Ianalumab befindet sich auch in der
Entwicklungsphase III für die
Erstbehandlung von primärer
Immunthrombozytopenie (ITP), für warme
autoimmunhämolytische Anämie, systemischen
Lupus erythematodes und Lupus nephritis.
-------------------------------------------------------------------------------
Pelabresib 96-Wochen-Ergebnisse aus der Phase-III-
Studie MANIFEST-2 mit Pelabresib plus
Ruxolitinib zeigten weiterhin eine
tiefgreifende und dauerhafte Verringerung
des Milzvolumens sowie nachhaltige
Verbesserungen des Total Symptom Score und
der Anämie. Die Daten umfassen die längste
Nachbeobachtung von Januskinase-(JAK)-
Inhibitor-naiven Myelofibrose-Patienten in
einer randomisierten Kombinationsstudie und
zeigten ein vergleichbares
Sicherheitsprofil wie Ruxolitinib allein,
einschliesslich einer geringeren Anzahl
Todesfälle und Krankheitsprogressionen im
Pelabresib-Arm. Die Daten wurden auf dem
Kongress der American Society of Hematology
(ASH) vorgestellt.
-------------------------------------------------------------------------------
KLU156 In der Phase-III-Studie KALUMA bei Malaria
(Ganaplacid/ Lumefantrin) erreichte KLU156 seinen primären Endpunkt
der Nichtunterlegenheit gegenüber der
Standardbehandlung mit Coartem. Die
Behandlung erzielte unter Verwendung eines
Estimand-Frameworks eine PCR-(Polymerase-
Kettenreaktion-)bereinigte Behandlungsrate
von 97,4%, gegenüber 94,0% bei der
Standardbehandlung. Die Daten wurden an der
Jahrestagung 2025 der American Society of
Tropical Medicine and Hygiene vorgestellt.
Im Falle der Zulassung wäre KLU156 die
erste grosse Innovation in der Behandlung
der tödlichsten Form von Malaria seit 25
Jahren.
-------------------------------------------------------------------------------
Kisqali In einer gepoolten, explorativen Post-hoc-
(Ribociclib) Analyse von erstbehandelten Patienten im
Rahmen der MONALEESA-Studien blieben einer
von vier Patienten mit fortgeschrittenem
HR-positivem/HER2-negativem Brustkrebs
während vier oder mehr Jahren nach der
Behandlung mit Kisqali plus Hormontherapie
progressionsfrei. Die Daten wurden auf dem
San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS)
vorgestellt.
Die Fünfjahresanalyse der Phase-III-Studie
NATALEE bei frühem HR-positivem/ HER2-
negativem Brustkrebs zeigte, dass die
Ergänzung von Kisqali zur Hormontherapie
das Rezidivrisiko im Vergleich zur
Hormontherapie allein um 28,4% senkte.
Zudem zeigten die Daten eine
Risikoreduktion von 29,1% bezüglich des
distanten krankheitsfreien Überlebens
(DDFS), einen positiven Trend des
Gesamtüberlebens sowie das Ausbleiben neuer
Sicherheitssignale. Die Daten wurden auf
dem Kongress der European Society for
Medical Oncology (ESMO) vorgestellt. Eine
weitere Subanalyse wurde am SABCS
vorgestellt und zeigte, dass Kisqali plus
ein nichtsteroidaler Aromatasehemmer (NSAI)
weiterhin zu einem verbesserten DDFS im
Vergleich zu NSAI allein führte. Der
Vorteil wurde in allen
Patientenuntergruppen festgestellt und
bestätigte Kisqali plus NSAI als
Behandlungsoption für die breiteste
Population von Patienten mit Brustkrebs im
Frühstadium.
-------------------------------------------------------------------------------
Pluvicto In der Phase-III-Studie PSMAddition
((177Lu)Lutetium- reduzierte Pluvicto zusammen mit der
vipivotidtetraxetan) Standardbehandlung (Androgen Receptor
Pathway Inhibitor plus
Androgendeprivationstherapie, ARPI + ADT)
das Risiko der radiologisch nachweisbaren
Krankheitsprogression oder des Todes im
Vergleich zur Standardbehandlung allein um
signifikante 28%. Zudem zeigte die
Zwischenanalyse (Nachbeobachtung im Gange)
einen positiven Trend des Gesamtüberlebens
von Patienten mit PSMA-positivem
metastasierendem hormonsensitivem
Prostatakarzinom (mHSPC). Das
Sicherheitsprofil und die Verträglichkeit
entsprachen weiterhin den Erfahrungen aus
den Studien PSMAfore und VISION. Die Daten
wurden auf dem Kongress der European
Society for Medical Oncology (ESMO)
vorgestellt.
-------------------------------------------------------------------------------
Cosentyx Die Phase-III-Studie REPLENISH erreichte
(Secukinumab) ihren primären Endpunkt: Cosentyx zeigte in
Woche 52 bei Erwachsenen mit schubförmig
verlaufender Polymyalgia rheumatica (PMR)
eine statistisch signifikante und klinisch
bedeutsame, anhaltende Remission im
Vergleich zu Placebo. Die vollständigen
Daten werden auf einem bevorstehenden
Medizinkongress vorgestellt und in der
ersten Jahreshälfte 2026 den
Gesundheitsbehörden vorgelegt.
-------------------------------------------------------------------------------
Fabhalta In der abschliessenden Analyse der Phase-
(Iptacopan) III-Studie APPLAUSE-IgAN zeigte Fabhalta im
Vergleich zu Placebo eine statistisch
signifikante und klinisch relevante
Überlegenheit hinsichtlich der
Verlangsamung der IgAN-Progression,
gemessen an der annualisierten
Gesamtsteigung des Rückgangs der
geschätzten glomerulären Filtrationsrate
(eGFR) über zwei Jahre. Die vollständigen
Daten werden auf zukünftigen medizinischen
Kongressen vorgestellt und 2026 in die
Zulassungsanträge aufgenommen werden.
-------------------------------------------------------------------------------
Ausgewählte Transaktionen Novartis hat eine Vereinbarung zur
Übernahme von Avidity Biosciences
unterzeichnet, einem Biopharmaunternehmen
mit Ausrichtung auf eine neue Kategorie von
Therapeutika, die die Ribonukleinsäure-
(RNA-)Zufuhr zu den Muskeln ermöglichen.
Mit der vorgeschlagenen Akquisition erhält
Novartis Zugang zu den Neurologieprogrammen
von Avidity in später Entwicklungsphase,
einschliesslich potenzieller Multi-
Milliarden-Dollar-Gelegenheiten für myotone
Dystrophie Typ 1 (DM1) und
fazioskapulohumerale Muskeldystrophie
(FSHD), sowie Zugang zu einer
differenzierten RNA-Targeting-Delivery-
Plattform. Es wird davon ausgegangen, dass
die Transaktion in der ersten Jahreshälfte
2026 abgeschlossen wird. Voraussetzungen
sind die abgeschlossene Trennung von SpinCo
von Avidity sowie die Erfüllung weiterer
üblicher Abschlussbedingungen.
-------------------------------------------------------------------------------
Kapitalstruktur und Nettoschulden
Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,
einer starken Kapitalstruktur und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt
vorrangig.
Im Jahr 2025 kaufte Novartis insgesamt 77,6 Millionen Aktien für USD 8,9
Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurück. Diese
Rückkäufe umfassten 49,1 Millionen Aktien (USD 5,4 Milliarden) im Rahmen des (im
Juli 2023 bekannt gegebenen und im Juli 2025 abgeschlossenen)
Aktienrückkaufprogramms im Umfang von USD 15 Milliarden sowie 17,8 Millionen
Aktien (USD 2,3 Milliarden) im Rahmen des neuen Aktienrückkaufprogramms im
Umfang von bis zu USD 10 Milliarden, das im Juli 2025 bekannt gegeben wurde.
Weiter wurden 10,7 Millionen Aktien (USD 1,3 Milliarden) zurückgekauft, um den
auf das Geschäftsjahr bezogenen Verwässerungseffekt im Zusammenhang mit
aktienbasierten Vergütungsplänen für Mitarbeitende zu verringern. Ausserdem
wurden 1,7 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert USD 0,2 Milliarden) von
Mitarbeitenden zurückgekauft. Im selben Zeitraum wurden 12,4 Millionen Aktien
(Eigenkapitalwert USD 1,2 Milliarden) im Zusammenhang mit aktienbasierten
Vergütungsplänen an Mitarbeitende ausgeliefert. Infolgedessen ging die
Gesamtzahl ausstehender Aktien gegenüber dem 31. Dezember 2024 um 66,9 Millionen
zurück. Diese Transaktionen mit eigenen Aktien führten zu einer Verringerung des
Eigenkapitals um USD 8,0 Milliarden und einem Nettogeldabfluss von USD 9,2
Milliarden.
Die Nettoverschuldung stieg gegenüber dem 31. Dezember 2024 von USD 16,1
Milliarden auf USD 21,9 Milliarden per 31. Dezember 2025. Zurückzuführen ist
diese Zunahme vor allem auf den Free Cashflow von USD 17,6 Milliarden, der durch
den Geldabfluss für Transaktionen mit eigenen Aktien von USD 9,2 Milliarden, die
Ausschüttung der Jahresdividende in Höhe von USD 7,8 Milliarden sowie den
Nettogeldabfluss für M&A-Aktivitäten, Transaktionen mit immateriellen
Vermögenswerten und weitere Akquisitionen von USD 5,2 Milliarden mehr als
absorbiert wurde.
Novartis hat die Ziele für das Jahr 2025 für den Zugang der Patienten im Rahmen
ihrer 2020 begebenen Nachhaltigkeitsanleihe per 31. Dezember 2025 erreicht.
Daher wird keine Zinsanpassung erfolgen, und die Anleihe wird bis zu ihrer
Fälligkeit am 23. September 2028 weiterhin mit 0,000% verzinst.
Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des vierten
Quartals 2025 Aa3 bei Moody's Ratings sowie AA- bei S&P Global Ratings.
Ausblick 2026
Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei
konstanten Wechselkursen (kWk)
-------------------------------------------------------------------------------
Nettoumsatz Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich
erwartet
-------------------------------------------------------------------------------
Operatives Kernergebnis Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich
erwartet
-------------------------------------------------------------------------------
Einfluss von Wechselkursen
Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem
Durchschnittsniveau von Ende Januar halten, rechnet Novartis im Jahr 2026 mit
einem positiven Wechselkurseffekt von 2 bis 3 Prozentpunkten auf den Nettoumsatz
und einem positiven Wechselkurseffekt von 1 Prozentpunkt auf das operative
Kernergebnis. Der geschätzte Wechselkurseffekt auf die Ergebnisse wird monatlich
auf der Website von Novartis veröffentlicht.
Vereinbarung mit der US-Regierung zur Senkung der Arzneimittelpreise in den USA
Am 19. Dezember 2025 hat Novartis eine Vereinbarung mit der US-Regierung
getroffen, die darauf abzielt, die Preise für innovative Medikamente in den USA
zu senken und weitere US-Investitionen in Produktion, Forschung und Entwicklung
zu unterstützen. Die Auswirkungen dieser Vereinbarung spiegeln sich in unserer
Prognose für 2026 und in unserer Prognose für ein durchschnittliches jährliches
Umsatzwachstum von 5-6% für den Fünfjahreszeitraum 2025-2030 wider. Wir werden
die längerfristigen Auswirkungen im Zuge der Umsetzung der Vereinbarung weiter
beobachten.
Ordentliche Generalversammlung
Vorgeschlagene Dividende
Der Verwaltungsrat von Novartis schlägt für 2025 eine Dividende von CHF 3,70 pro
Aktie vor. Das würde einer Erhöhung um 5,7% gegenüber der Vorjahresdividende von
CHF 3,50 pro Aktie entsprechen und wäre seit der Gründung von Novartis im
Dezember 1996 die 29. Dividendenerhöhung in Folge. Die Aktionäre werden im
Rahmen der ordentlichen Generalversammlung am 6. März 2026 über diesen Vorschlag
abstimmen.
Herabsetzung des Aktienkapitals
Der Verwaltungsrat von Novartis schlägt die Vernichtung von 77 602 358 Aktien
vor (36 725 440 Aktien wurden im Rahmen der Ermächtigung vom 7. März 2023 und
40 876 918 Aktien im Rahmen der Ermächtigung vom 7. März 2025 zurückgekauft) und
beantragt die entsprechende Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF
38 025 155,42 von CHF 1 035 086 714,83 auf CHF 997 061 559,41.
Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats
Daniel Hochstrasser tritt nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat an. Der
Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Novartis danken ihm für seine
mehrjährigen engagierten Dienste als Mitglied des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl aller übrigen gegenwärtigen Mitglieder
des Verwaltungsrats, einschliesslich des Präsidenten, vor.
Zudem schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Dr. Charles Swanton in den
Verwaltungsrat vor. Dr. Charles Swanton ist ein angesehener Arzt und
Wissenschaftler auf dem Gebiet der Onkologie.
Kennzahlen(1)
4. 4.
Quartal Quartal Veränderung Geschäfts- Geschäfts- Veränderung
2025 2024 in % jahr 2025 jahr 2024 in %
Mio. Mio. Mio. Mio.
USD(2) USD(2) USD kWk USD(2) USD(2) USD kWk
------------------------------------------ ----------------------------------
Nettoumsatz 13 336 13 153 1 -1 54 532 50 317 8 8
------------------------------------------ ----------------------------------
Operatives
Ergebnis 3 616 3 530 2 4 17 644 14 544 21 25
------------------------------------------ ----------------------------------
In % des
Umsatzes 27,1 26,8 32,4 28,9
------------------------------------------ ----------------------------------
Reingewinn 2 404 2 820 -15 -14 13 967 11 939 17 19
------------------------------------------ ----------------------------------
Gewinn pro
Aktie (USD) 1,26 1,42 -11 -11 7,21 5,92 22 24
------------------------------------------ ----------------------------------
Nettogeldfluss
aus
operativer
Tätigkeit 2 264 4 193 -46 19 144 17 619 9
------------------------------------------ ----------------------------------
Nicht-IFRS-
Kennzahlen
------------------------------------------ ----------------------------------
Free Cashflow 1 655 3 635 -54 17 596 16 253 8
------------------------------------------ ----------------------------------
Operatives
Kernergebnis 4 929 4 859 1 1 21 889 19 494 12 14
------------------------------------------ ----------------------------------
In % des
Umsatzes 37,0 36,9 40,1 38,7
------------------------------------------ ----------------------------------
Kernreingewinn 3 889 3 933 -1 -2 17 411 15 755 11 12
------------------------------------------ ----------------------------------
Kerngewinn pro
Aktie (USD) 2,03 1,98 3 2 8,98 7,81 15 17
------------------------------------------ ----------------------------------
1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der
Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-
Kennzahlen finden sich auf Seite 44 der in englischer Sprache vorhandenen
Kurzfassung des Finanzberichts. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich
alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den Vergleichszeitraum
des Vorjahres. 2. Millionen USD, sofern nicht anders angegeben
Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung
des Finanzberichts in englischer Sprache unter folgendem Link verfügbar:
https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/0afc9f34-
48a4-43d3-9a14-63f3af2bdc2f/
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge
haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten
Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den
zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen
Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser
Mitteilung und dem jüngsten Dokument?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der
?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem
Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.
Bei den Produktbezeichnungen in kursiver Schrift handelt es sich um eigene oder
in Lizenz genommene Warenzeichen von Novartis.
Weitere Informationen und wo sie zu finden sind
Im Zusammenhang mit dem Spin-off oder Verkauf von SpinCo sowie der Fusion, durch
die Novartis alle ausstehenden Aktien von Avidity indirekt erwirbt (nachfolgend
«Transaktionen»), haben Novartis, Avidity und SpinCo massgebliche Unterlagen bei
der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, einschliesslich eines
durch Avidity eingereichten endgültigen Proxy Statement (Aktionärsinformation).
Das endgültige Proxy Statement und die Proxy-Karte (Stimmkarte) werden den
Aktionären von Avidity vor der ausserordentlichen Generalversammlung im
Zusammenhang mit den Transaktionen zugestellt werden. Dieses Dokument ersetzt
weder das Proxy Statement noch irgendein anderes Dokument, das Avidity bei der
SEC einreichen könnte. DEN AKTIONÄREN VON AVIDITY WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS
ENDGÜLTIGE PROXY STATEMENT, SOBALD ES VERFÜGBAR IST, VOLLSTÄNDIG DURCHZULESEN,
EBENSO WIE ALLE ANDEREN DOKUMENTE, DIE VON NOVARTIS UND AVIDITY IM ZUSAMMENHANG
MIT DEN TRANSAKTIONEN BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN ODER AUF DIE DARIN
VERWIESEN WIRD, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN VORGESCHLAGENEN
TRANSAKTIONEN UND DEN AN DEN TRANSAKTIONEN BETEILIGTEN PARTEIEN ENTHALTEN
WERDEN. Anleger und Wertpapierinhaber werden eine Kopie des Proxy Statement und
weiterer Dokumente mit wichtigen Informationen über Novartis und Avidity auf der
Website der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) kostenlos abrufen
können, sobald die betreffenden Dokumente bei der SEC eingereicht worden sind.
Kopien der Dokumente, die Novartis und Avidity bei der SEC eingereicht haben,
können auf der Website von Novartis unter www.novartis.com/investors/financial-
data/sec-filings (http://www.novartis.com/investors/financial-data/sec-filings)
bzw. auf der Website von Avidity unter investors.aviditybiosciences.com/sec-
filings kostenlos abgerufen werden.
Teilnehmende an der Aufforderung
Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zur Einholung einer
Stimmrechtsvollmacht dar. Novartis, Avidity sowie ihre entsprechenden
Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitglieder und bestimmte Mitarbeitende
können als Beteiligte bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den
Aktionären von Avidity im Zusammenhang mit den Transaktionen angesehen werden.
Informationen zu den besonderen Interessen dieser Verwaltungsrats- und
Geschäftsleitungsmitglieder an den Transaktionen werden im oben erwähnten
endgültigen Proxy Statement enthalten sein. Wertpapierinhaber können
Informationen zu Namen, Verbindungen und Interessen der Verwaltungsrats- und
Geschäftsleitungsmitglieder von Novartis auch dem Geschäftsbericht von Novartis
auf Form 20-F für das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr
entnehmen. Wertpapierinhaber können Informationen zu Namen, Verbindungen und
Interessen der Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitglieder von Avidity dem
endgültigen Proxy Statement von Avidity gemäss Schedule 14A, das am
29. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde, entnehmen. Sollten sich die durch
Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitglieder von Avidity gehaltenen Bestände
an Wertpapieren von Avidity gegenüber den Angaben im endgültigen Proxy Statement
von Avidity für deren ordentliche Generalversammlung 2025 geändert haben, wurden
oder werden die entsprechenden Änderungen in den bei der SEC eingereichten
«Initial Statements of Beneficial Ownership» auf Form 3 oder «Statements of
Change in Ownership» auf Form 4 angegeben. Diese Dokumente können (sobald
verfügbar) über die Website der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/), die
Website von Novartis unter https://www.novartis.com
(https://www.novartis.com/) und die Website von Avidity
unter investors.aviditybiosciences.com/sec-filings kostenlos abgerufen werden.
Die Inhalte der oben erwähnten Websites gelten nicht als Bestandteil des Proxy
Statement.
Weder Angebot noch Aufforderung
Diese Mitteilung dient nur Informationszwecken und stellt weder ganz noch
teilweise irgendein Angebot, eine Einladung oder eine Aufforderung zu einem
Angebot oder einer Einladung zum Kauf, zum sonstigen Erwerb, zur Zeichnung, zum
Verkauf oder zur sonstigen Verfügung über irgendwelche Wertpapiere dar sowie
auch keine Aufforderung zu irgendeiner Stimmabgabe oder Zustimmung in
irgendeiner Rechtsordnung, weder im Zusammenhang mit den Transaktionen noch in
sonstiger Weise; auch darf kein Verkauf, keine Emission und keine Übertragung
von Wertpapieren in irgendeinem Rechtsgebiet erfolgen, in dem dies gegen
geltendes Recht verstossen würde.
Über Novartis
Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert.
Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen
zu verbessern und zu verlängern, damit Patienten, medizinisches Fachpersonal und
die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere
Medikamente erreichen fast 300 Millionen Menschen weltweit.
Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter
https://www.novartis.com (https://www.novartis.com/) und bleiben Sie mit uns auf
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/novartis/), Facebook
(https://www.facebook.com/novartis/), X (https://twitter.com/Novartis) und
(https://instagram.com/novartis?igshid=MzRlODBiNWFlZA==__;!!N3hqHg43uw!pjp8z253J
5NjaOYrW65UbAAlHeHRdQ-
w0m4ezZxEQEl0ptafXN2M99VRIk39pf49PAc8NbK93Pxp3uaSBQkAf8oEnzWXG8Sk$) in
Verbindung.
Novartis wird heute um 14.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit eine Telefonkonferenz
mit Investoren durchführen, um diese Pressemitteilung zu diskutieren.
Gleichzeitig wird ein Webcast der Telefonkonferenz für Investoren und andere
Interessierte auf der Website von Novartis übertragen. Eine Aufzeichnung ist
kurze Zeit nach dem Live-Webcast abrufbar unter
https://www.novartis.com/investors/event-calendar.
Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung
des Finanzberichts in englischer Sprache unter folgendem Link verfügbar: Er
enthält weitere Informationen zu unserem Geschäft und der Pipeline ausgewählter
Präparate in später Entwicklungsphase. Die Präsentation zur heutigen
Telefonkonferenz finden Sie unter https://www.
(https://www.novartis.com/investors/event-calendar)novartis
(https://www.novartis.com/investors/event-calendar).com/investors/event-calendar
(https://www.novartis.com/investors/event-calendar).
Der Geschäftsbericht 2025 von Novartis wurde heute veröffentlicht und steht
unter www.novartis.com
(https://my.novartis.net/personal/neumebi2_novartis_net/Documents/DESKTOP%20NEW/
01_Q4%202025/Press%20Release/DE/www.novartis.com) zur Verfügung. Novartis wird
den Geschäftsbericht 2025 heute auch auf Form 20-F bei der US Securities and
Exchange Commission einreichen und dieses Dokument unter www.novartis.com
(https://my.novartis.net/personal/neumebi2_novartis_net/Documents/DESKTOP%20NEW/
01_Q4%202025/Press%20Release/DE/www.novartis.com) zur Verfügung stellen. Die
Aktionäre von Novartis erhalten auf Anfrage eine kostenlose gedruckte Kopie
dieser Dokumente, die die vollständige geprüfte Jahresrechnung von Novartis
beinhalten.
Wichtige Termine
6. März 2026 Ordentliche Generalversammlung
28. April 2026 Ergebnisse des ersten Quartals 2026
21. Juli 2026 Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahrs
2026
27. Oktober 2026 Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun Monate
2026
# # #
Novartis Media Relations
E-Mail: media.relations@novartis.com
(mailto:media.relations@novartis.com)
Novartis Investor Relations
Zentrale Investor Relations: +41 61 324 79 44
E-Mail: investor.relations@novartis.com
(mailto:investor.relations@novartis.com)Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent