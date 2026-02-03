GNW-News: Novartis erzielte im Jahr 2025 eine Umsatzsteigerung im hohen einstelligen Prozentbereich, eine Kerngewinnmarge von 40% sowie weitere Fortschritte ...

Werte in diesem Artikel

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Geschäftsjahr

* Der Nettoumsatz wuchs um +8% (kWk(1), +8% USD), das operative

Kernergebnis(1) verbesserte sich um +14% (kWk, +12% USD)

* Das Umsatzwachstum beruhte auf der weiterhin starken Performance der

prioritären Marken wie Kisqali (+57% kWk), Kesimpta (+36% kWk), Pluvicto

(+42% kWk), Scemblix (+85% kWk) und Cosentyx (+8% kWk)

* Die operative Kerngewinnmarge(1) erreichte 40,1%, +210 Basispunkte (kWk)

* Das operative Ergebnis verbesserte sich um +25% (kWk, +21% USD), der

Reingewinn stieg um +19% (kWk, +17% USD)

* Der Kerngewinn pro Aktie(1) wuchs um +17% (kWk, +15% USD) auf USD 8,98

* Der Free Cashflow(1) belief sich infolge eines höheren Nettogeldflusses aus

operativer Tätigkeit auf USD 17,6 Milliarden (+8% USD)

Viertes Quartal

* Der Nettoumsatz ging aufgrund von Einbussen durch Generika und Anpassungen

für Erlösminderungen in den USA um -1% (kWk, +1% USD) zurück; das operative

Kernergebnis stieg um +1% (kWk, +1% USD)

* Die prioritären Marken behielten ihre starke Dynamik weiter bei,

einschliesslich Kisqali (+44% kWk), Kesimpta (+27% kWk), Pluvicto

(+70% kWk), Scemblix (+87% kWk) und Cosentyx (+11% kWk)

* Ausgewählte Meilensteine der Innovation im vierten Quartal:

* Zulassungsantrag für Remibrutinib beim häufigsten Subtyp chronisch

induzierbarer Urtikaria (CINDU) bei der FDA eingereicht

* Positive Daten zu Pelabresib aus der Phase-III-Studie MANIFEST-2 nach

96 Wochen; Zulassungsantrag in der EU vorgesehen; Phase III in den USA

geplant

* Zulassung der FDA für Itvisma als einzige Genersatztherapie für eine

breite Patientenpopulation mit spinaler Muskelatrophie (SMA)

* Zulassung der Europäischen Kommission für Scemblix bei neu

diagnostizierten Patienten mit Philadelphia-Chromosom-positiver

chronischer myeloischer Leukämie (Ph+ CML) in der chronischen Phase

* Zulassungsantrag für Pluvicto bei PSMA-positivem metastasierendem

hormonsensitivem Prostatakarzinom bei der FDA eingereicht

Dividende, Prognose

* Für 2025 wird eine Dividende von CHF 3,70 pro Aktie - eine Erhöhung um 5,7%

- vorgeschlagen

* Prognose 2026(2 )- Wachstum des Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen

Prozentbereich und Rückgang des operativen Kernergebnisses im niedrigen

einstelligen Prozentbereich erwartet

1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-

Kennzahlen finden sich auf Seite 44 der in englischer Sprache vorhandenen

Kurzfassung des Finanzberichts. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich

alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den Vergleichszeitraum

des Vorjahres. 2. Einzelheiten zu den Annahmen zur Prognose finden sich auf

Seite 8.

Basel, 4. Februar 2026 - Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 kommentierte

Vas Narasimhan, CEO von Novartis:

«Novartis hat im Jahr 2025 eine starke Performance erzielt und trotz

signifikanter Markteintritte von Generika in den USA ein Umsatzwachstum im hohen

einstelligen Prozentbereich sowie eine Steigerung der Kerngewinnmarge

verzeichnet. Die Wachstumstreiber Kisqali, Kesimpta, Pluvicto, Scemblix und

Cosentyx setzten ihre starke Entwicklung fort. Wir haben bei mehreren

potenziellen Multi-Blockbustern in unserer Pipeline Fortschritte erzielt, mit

FDA-Zulassungen und positiven Phase-III-Ergebnissen für Rhapsido, Pluvicto,

Itvisma und Ianalumab. Ausserdem haben wir unsere Pipeline durch strategische

Transaktionen gestärkt, wie die vorgeschlagene Übernahme von Avidity, mit deren

Abschluss wir in der ersten Jahreshälfte rechnen. Wir gehen davon aus, dass wir

2026 weiter wachsen werden, obwohl der bedeutendste Ablauf von Patenten in der

Geschichte von Novartis bevorsteht. Dies unterstreicht die Stärke unseres

Geschäfts. Wir sind nach wie vor auf gutem Weg, unsere mittelfristige Prognose

zu erfüllen.»

Kennzahlen

---------------------------------------------------------------

4. 4.

Quartal Quartal Veränderung Geschäfts- Geschäfts- Veränderung

2025 2024 in % jahr 2025 jahr 2024 in %

Mio. Mio. Mio. Mio.

USD(1) USD(1) USD kWk USD(1) USD(1) USD kWk

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 13 336 13 153 1 -1 54 532 50 317 8 8

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives

Ergebnis 3 616 3 530 2 4 17 644 14 544 21 25

-------------------------------------------------------------------------------

Reingewinn 2 404 2 820 -15 -14 13 967 11 939 17 19

-------------------------------------------------------------------------------

Gewinn pro

Aktie (USD) 1,26 1,42 -11 -11 7,21 5,92 22 24

-------------------------------------------------------------------------------

Free Cashflow 1 655 3 635 -54 17 596 16 253 8

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives

Kernergebnis 4 929 4 859 1 1 21 889 19 494 12 14

-------------------------------------------------------------------------------

Kernreingewinn 3 889 3 933 -1 -2 17 411 15 755 11 12

-------------------------------------------------------------------------------

Kerngewinn pro

Aktie (USD) 2,03 1,98 3 2 8,98 7,81 15 17

-------------------------------------------------------------------------------

Strategie

Unser Fokus

Novartis ist ein rein auf innovative Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen.

Unser Fokus richtet sich klar auf vier therapeutische Kernbereiche (Herz-

Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen; Immunologie; Neurologie;

Onkologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende

Arzneimittel im Markt und Produktkandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe

Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei

etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei

neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang

bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und

Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in

unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan.

Unsere Prioritäten

1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger

Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche

Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in unseren therapeutischen

Kernbereichen.

2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und

Verbesserung der Finanzergebnisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung

weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein

beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende

Flexibilität sorgen.

3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden,

Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des

Vertrauens in der Gesellschaft.

1. Millionen USD, sofern nicht anders angegeben

Finanzergebnisse

Viertes Quartal

Der Nettoumsatz belief sich auf USD 13,3 Milliarden (+1%, -1% kWk), wobei

Volumensteigerungen 18 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten.

Generikakonkurrenz wirkte sich mit 15 Prozentpunkten negativ aus,

einschliesslich eines negativen Effekts von 3 Prozentpunkten, der durch

Anpassungen für Erlösminderungen in den USA, vor allem in Bezug auf Entresto und

Promacta, bedingt war. Die Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von 4

Prozentpunkten. Wechselkurse hatten einen positiven Effekt von 2 Prozentpunkten.

Das operative Ergebnis belief sich auf USD 3,6 Milliarden (+2%, +4% kWk) und

profitierte von höheren Einnahmen aus staatlichen Zuschüssen sowie geringeren

Vertriebs- und Verwaltungskosten, was durch höhere Investitionen in Forschung

und Entwicklung teilweise absorbiert wurde.

Der Reingewinn lag bei USD 2,4 Milliarden (-15%, -14% kWk) und war durch höhere

Ertragssteuern beeinträchtigt. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 1,26 (-11%, -11%

kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl

ausstehender Aktien.

Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 4,9 Milliarden (+1%, +1% kWk) und

profitierte von höheren Einnahmen aus staatlichen Zuschüssen sowie geringeren

Vertriebs- und Verwaltungskosten, was durch höhere Investitionen in Forschung

und Entwicklung teilweise absorbiert wurde. Die operative Kerngewinnmarge stieg

um 0,1 Prozentpunkte (0,7 Prozentpunkte kWk) auf 37,0% des Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn betrug USD 3,9 Milliarden (-1%, -2% kWk), vor allem bedingt

durch den geringeren übrigen Finanzertrag. Der Kerngewinn pro Aktie lag bei USD

2,03 (+3%, +2% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten

durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.

Der Free Cashflow belief sich infolge eines geringeren Nettogeldflusses aus

operativer Tätigkeit auf USD 1,7 Milliarden (-54%).

Geschäftsjahr

Der Nettoumsatz belief sich auf USD 54,5 Milliarden (+8%, +8% kWk), wobei

Volumensteigerungen 15 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten.

Generikakonkurrenz wirkte sich mit 6 Prozentpunkten negativ aus, während die

Preisentwicklung einen negativen Effekt von 1 Prozentpunkt und Wechselkurse

keinen Einfluss hatten.

Das operative Ergebnis stieg auf USD 17,6 Milliarden (+21%, +25% kWk). Es war

hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz und geringere Wertminderungen

geprägt, was durch höhere Investitionen in prioritäre Marken und Neueinführungen

teilweise absorbiert wurde.

Der Reingewinn erreichte USD 14,0 Milliarden (+17%, +19% kWk) und beruhte vor

allem auf dem höheren operativen Ergebnis. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 7,21

(+22%, +24% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten

durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.

Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 21,9 Milliarden (+12%, +14% kWk).

Es war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz geprägt, der durch höhere

Investitionen in prioritäre Marken und Neueinführungen teilweise absorbiert

wurde. Die operative Kerngewinnmarge stieg um 1,4 Prozentpunkte (2,1

Prozentpunkte kWk) auf 40,1% des Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn erreichte USD 17,4 Milliarden (+11%, +12% kWk). Dies war vor

allem auf das höhere operative Kernergebnis zurückzuführen. Der Kerngewinn pro

Aktie erreichte USD 8,98 (+15%, +17% kWk) und profitierte von der geringeren

gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.

Der Free Cashflow belief sich infolge eines höheren Nettogeldflusses aus

operativer Tätigkeit auf USD 17,6 Milliarden (+8%).

Prioritäre Marken im vierten Quartal

Die Finanzergebnisse im vierten Quartal beruhen auf einer anhaltenden

Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres

Beitrags zum Wachstum im vierten Quartal):

-------------------------------------------------------------------------------

Kisqali (USD 1 321 Millionen, +44% kWk) verzeichnete in allen

Regionen kräftige Umsatzsteigerungen mit einer starken

Dynamik der Indikation bei Brustkrebs im Frühstadium sowie

weiteren Marktanteilsgewinnen bei metastasierendem

Brustkrebs. Die starken Volumensteigerungen in den USA wurden

durch Anpassungen für Erlösminderungen teilweise absorbiert;

das zugrunde liegende Wachstum betrug weltweit +54% kWk.

-------------------------------------------------------------------------------

Kesimpta (USD 1 228 Millionen, +27% kWk) erzielte in allen Regionen

Umsatzsteigerungen, die auf einer erhöhten Nachfrage und

einem guten Zugang beruhten.

-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto (USD 605 Millionen, +70% kWk) steigerte den Umsatz durch eine

anhaltend starke Nachfrage bei metastasierendem

kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) vor der

Behandlung mit Taxanen in den USA sowie durch die Erweiterung

des Zugangs bei mCRPC nach der Behandlung mit Taxanen

ausserhalb der USA.

-------------------------------------------------------------------------------

Cosentyx (USD 1 807 Millionen, +11% kWk) verzeichnete in allen

Regionen Umsatzsteigerungen, die durch Volumenerhöhungen

bedingt waren. Zurückzuführen waren diese auf eine anhaltende

Nachfrage nach den jüngsten Markteinführungen

(einschliesslich Hidradenitis suppurativa (HS) und der

intravenösen (IV-) Formulierung in den USA) sowie auf eine

stetige Performance der wichtigsten Indikationen (Plaque-

Psoriasis (PsO), Psoriasisarthritis (PsA), ankylosierende

Spondylitis (AS) und röntgenologisch nicht nachweisbare

axiale Spondyloarthritis (nr-axSpA)).

-------------------------------------------------------------------------------

Scemblix (USD 391 Millionen, +87% kWk) steigerte den Umsatz in allen

Regionen, was den weiterhin hohen ungedeckten Bedarf bei

chronischer myeloischer Leukämie (CML) verdeutlicht - bei

einer starken Dynamik der Indikation zur Frühbehandlung in

den USA und Japan.

-------------------------------------------------------------------------------

Leqvio (USD 335 Millionen, +46% kWk) erzielte weiterhin in allen

Regionen stetige Zuwächse, wobei der Schwerpunkt auf der

Steigerung der Akzeptanz bei Kunden und Patienten sowie auf

der weiteren medizinischen Ausbildung liegt.

-------------------------------------------------------------------------------

Fabhalta (USD 155 Millionen, +167% kWk) verzeichnete

Umsatzsteigerungen, die auf die weitere erfolgreiche

Einführung bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH)

sowie die Nierenindikationen Immunglobulin-A-Nephropathie

(IgAN) und C3-Glomerulopathie (C3G) zurückzuführen waren.

-------------------------------------------------------------------------------

Zolgensma Gruppe (USD 307 Millionen, +12% kWk) steigerte den Umsatz aufgrund

der starken Nachfrage nach der intravenösen (IV) Formulierung

bei der inzidenten Patientenpopulation (Neuerkrankte) mit

spinaler Muskelatrophie (SMA).

-------------------------------------------------------------------------------

Lutathera (USD 203 Millionen, +5% kWk) erzielte vor allem in den USA,

Europa und Japan Umsatzsteigerungen, die auf die gestiegene

Nachfrage und die frühere Behandlung zurückzuführen waren.

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsätze der 20 führenden Marken im vierten Quartal und im Geschäftsjahr

4. Quartal Veränderung Geschäfts- Veränderung

2025 in % jahr 2025 in %

Mio. USD USD kWk Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------------------------------------

Entresto

- ohne Anpassung für -43 -45

Erlösminderungen* 1 253 -32 -34 7 748 -1 -2

-------------------------------------------------------------------------------

Cosentyx 1 807 13 11 6 668 9 8

-------------------------------------------------------------------------------

Kisqali

- ohne Anpassung für 46 44

Erlösminderungen* 1 321 57 54 4 783 58 57

-------------------------------------------------------------------------------

Kesimpta 1 228 29 27 4 426 37 36

-------------------------------------------------------------------------------

Tafinlar + Mekinist 540 2 -2 2 215 8 6

-------------------------------------------------------------------------------

Jakavi 555 14 8 2 110 9 7

-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto 605 72 70 1 994 43 42

-------------------------------------------------------------------------------

Ilaris 514 24 22 1 883 25 24

-------------------------------------------------------------------------------

Xolair 384 -4 -8 1 723 5 4

-------------------------------------------------------------------------------

Promacta/Revolade

- ohne Anpassung für -61 -63

Erlösminderungen* 226 -47 -49 1 636 -26 -27

-------------------------------------------------------------------------------

Scemblix 391 89 87 1 285 87 85

-------------------------------------------------------------------------------

Zolgensma Gruppe 307 17 12 1 232 1 0

-------------------------------------------------------------------------------

Sandostatin Gruppe 291 -5 -7 1 213 -5 -5

-------------------------------------------------------------------------------

Leqvio 335 50 46 1 198 59 57

-------------------------------------------------------------------------------

Tasigna 179 -56 -58 1 104 -34 -34

-------------------------------------------------------------------------------

Lutathera 203 7 5 816 13 12

-------------------------------------------------------------------------------

Exforge Gruppe 181 14 11 727 3 4

-------------------------------------------------------------------------------

Lucentis 133 -37 -40 643 -38 -40

-------------------------------------------------------------------------------

Diovan Gruppe 157 12 9 604 2 2

-------------------------------------------------------------------------------

Fabhalta 155 172 167 505 291 287

-------------------------------------------------------------------------------

Total Top 20 10 765 2 -1 44 513 12 11

-------------------------------------------------------------------------------

*Umsatzsteigerung im vierten Quartal beeinflusst durch eine Anpassung für

Erlösminderungen in den USA im laufenden Jahr und im Vorjahr. Kein signifikanter

Einfluss auf das Geschäftsjahr.

Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten

Entwicklungen im vierten Quartal

Neuzulassungen

-------------------------------------------------------------------------------

Itvisma Die FDA bewilligte die Zulassung für Itvisma zur

(OAV101 IT) Behandlung von Kindern ab dem Alter von zwei Jahren,

Jugendlichen und Erwachsenen mit spinaler Muskelatrophie

(SMA) und einer bestätigten Mutation im Gen für das

Überlebensmotorneuron 1 (SMN1). Es ist die erste und

einzige verfügbare Genersatztherapie für diese breite

Patientengruppe.

-------------------------------------------------------------------------------

Scemblix (Asciminib) Die Europäische Kommission genehmigte eine erweiterte

Indikation von Scemblix, das nun für erwachsene Patienten

mit Philadelphia-Chromosom-positiver chronischer

myeloischer Leukämie in der chronischen Phase (Ph+ CML-

CP) in allen Behandlungslinien zugelassen ist.

-------------------------------------------------------------------------------

Aktueller Stand von Zulassungsverfahren

-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto Der FDA-Zulassungsantrag für Pluvicto

((177Lu)Lutetium-vipivotidtetraxetan) bei PSMA-positivem metastasierendem

hormonsensitivem Prostatakarzinom

(mHSPC) wurde, gestützt auf die Daten

aus der Phase-III-Studie PSMAddition,

abgeschlossen.

-------------------------------------------------------------------------------

Remibrutinib Der FDA-Zulassungsantrag für

(LOU064) Remibrutinib bei symptomatischem

Dermographismus, einem Subtypen von

chronischer induzierbarer Urticaria

(CINDU), wurde auf Basis relevanter

Kohortendaten aus der laufenden Phase-

III-Studie REMIND abgeschlossen. Die

vollständigen Studienergebnisse und der

Zulassungsantrag für die beiden

verbleibenden CINDU-Subtypen werden

2026 erwartet.

-------------------------------------------------------------------------------

Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen

-------------------------------------------------------------------------------

Ianalumab Ianalumab zeigte in den Phase-III-Studien

(VAY736) NEPTUNUS-1 und -2 einen klinisch

bedeutsamen Vorteil beim Sjögren-Syndrom

und verzeichnete sowohl eine Verbesserung

der Krankheitsaktivität als auch

Verringerungen der Krankheitslast für die

Patienten. Die Daten wurden auf dem

Kongress des American College of

Rheumatology (ACR) vorgestellt. Novartis

plant, ab Anfang 2026 Zulassungsanträge bei

Gesundheitsbehörden weltweit einzureichen.

Ianalumab erhielt im Januar den

Breakthrough-Status der FDA für die

Behandlung des Sjögren-Syndroms.

In der Phase-III-Studie VAYHIT2 erzielte

Ianalumab plus Eltrombopag bei Patienten

mit primärer Immunthrombozytopenie (ITP),

die zuvor mit Corticosteroiden behandelt

worden waren, eine signifikante

Verlängerung der Krankheitskontrolle um

45%. Die mediane Zeit bis zum

Therapieversagen (TTF) war 2,8 mal länger

als bei Placebo plus Eltrombopag. Die Daten

wurden am Kongress der American Society of

Hematology (ASH) vorgestellt, gleichzeitig

im New England Journal of Medicine (NEJM)

publiziert und werden 2027 in die

Zulassungsanträge einfliessen.

Ianalumab befindet sich auch in der

Entwicklungsphase III für die

Erstbehandlung von primärer

Immunthrombozytopenie (ITP), für warme

autoimmunhämolytische Anämie, systemischen

Lupus erythematodes und Lupus nephritis.

-------------------------------------------------------------------------------

Pelabresib 96-Wochen-Ergebnisse aus der Phase-III-

Studie MANIFEST-2 mit Pelabresib plus

Ruxolitinib zeigten weiterhin eine

tiefgreifende und dauerhafte Verringerung

des Milzvolumens sowie nachhaltige

Verbesserungen des Total Symptom Score und

der Anämie. Die Daten umfassen die längste

Nachbeobachtung von Januskinase-(JAK)-

Inhibitor-naiven Myelofibrose-Patienten in

einer randomisierten Kombinationsstudie und

zeigten ein vergleichbares

Sicherheitsprofil wie Ruxolitinib allein,

einschliesslich einer geringeren Anzahl

Todesfälle und Krankheitsprogressionen im

Pelabresib-Arm. Die Daten wurden auf dem

Kongress der American Society of Hematology

(ASH) vorgestellt.

-------------------------------------------------------------------------------

KLU156 In der Phase-III-Studie KALUMA bei Malaria

(Ganaplacid/ Lumefantrin) erreichte KLU156 seinen primären Endpunkt

der Nichtunterlegenheit gegenüber der

Standardbehandlung mit Coartem. Die

Behandlung erzielte unter Verwendung eines

Estimand-Frameworks eine PCR-(Polymerase-

Kettenreaktion-)bereinigte Behandlungsrate

von 97,4%, gegenüber 94,0% bei der

Standardbehandlung. Die Daten wurden an der

Jahrestagung 2025 der American Society of

Tropical Medicine and Hygiene vorgestellt.

Im Falle der Zulassung wäre KLU156 die

erste grosse Innovation in der Behandlung

der tödlichsten Form von Malaria seit 25

Jahren.

-------------------------------------------------------------------------------

Kisqali In einer gepoolten, explorativen Post-hoc-

(Ribociclib) Analyse von erstbehandelten Patienten im

Rahmen der MONALEESA-Studien blieben einer

von vier Patienten mit fortgeschrittenem

HR-positivem/HER2-negativem Brustkrebs

während vier oder mehr Jahren nach der

Behandlung mit Kisqali plus Hormontherapie

progressionsfrei. Die Daten wurden auf dem

San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS)

vorgestellt.

Die Fünfjahresanalyse der Phase-III-Studie

NATALEE bei frühem HR-positivem/ HER2-

negativem Brustkrebs zeigte, dass die

Ergänzung von Kisqali zur Hormontherapie

das Rezidivrisiko im Vergleich zur

Hormontherapie allein um 28,4% senkte.

Zudem zeigten die Daten eine

Risikoreduktion von 29,1% bezüglich des

distanten krankheitsfreien Überlebens

(DDFS), einen positiven Trend des

Gesamtüberlebens sowie das Ausbleiben neuer

Sicherheitssignale. Die Daten wurden auf

dem Kongress der European Society for

Medical Oncology (ESMO) vorgestellt. Eine

weitere Subanalyse wurde am SABCS

vorgestellt und zeigte, dass Kisqali plus

ein nichtsteroidaler Aromatasehemmer (NSAI)

weiterhin zu einem verbesserten DDFS im

Vergleich zu NSAI allein führte. Der

Vorteil wurde in allen

Patientenuntergruppen festgestellt und

bestätigte Kisqali plus NSAI als

Behandlungsoption für die breiteste

Population von Patienten mit Brustkrebs im

Frühstadium.

-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto In der Phase-III-Studie PSMAddition

((177Lu)Lutetium- reduzierte Pluvicto zusammen mit der

vipivotidtetraxetan) Standardbehandlung (Androgen Receptor

Pathway Inhibitor plus

Androgendeprivationstherapie, ARPI + ADT)

das Risiko der radiologisch nachweisbaren

Krankheitsprogression oder des Todes im

Vergleich zur Standardbehandlung allein um

signifikante 28%. Zudem zeigte die

Zwischenanalyse (Nachbeobachtung im Gange)

einen positiven Trend des Gesamtüberlebens

von Patienten mit PSMA-positivem

metastasierendem hormonsensitivem

Prostatakarzinom (mHSPC). Das

Sicherheitsprofil und die Verträglichkeit

entsprachen weiterhin den Erfahrungen aus

den Studien PSMAfore und VISION. Die Daten

wurden auf dem Kongress der European

Society for Medical Oncology (ESMO)

vorgestellt.

-------------------------------------------------------------------------------

Cosentyx Die Phase-III-Studie REPLENISH erreichte

(Secukinumab) ihren primären Endpunkt: Cosentyx zeigte in

Woche 52 bei Erwachsenen mit schubförmig

verlaufender Polymyalgia rheumatica (PMR)

eine statistisch signifikante und klinisch

bedeutsame, anhaltende Remission im

Vergleich zu Placebo. Die vollständigen

Daten werden auf einem bevorstehenden

Medizinkongress vorgestellt und in der

ersten Jahreshälfte 2026 den

Gesundheitsbehörden vorgelegt.

-------------------------------------------------------------------------------

Fabhalta In der abschliessenden Analyse der Phase-

(Iptacopan) III-Studie APPLAUSE-IgAN zeigte Fabhalta im

Vergleich zu Placebo eine statistisch

signifikante und klinisch relevante

Überlegenheit hinsichtlich der

Verlangsamung der IgAN-Progression,

gemessen an der annualisierten

Gesamtsteigung des Rückgangs der

geschätzten glomerulären Filtrationsrate

(eGFR) über zwei Jahre. Die vollständigen

Daten werden auf zukünftigen medizinischen

Kongressen vorgestellt und 2026 in die

Zulassungsanträge aufgenommen werden.

-------------------------------------------------------------------------------

Ausgewählte Transaktionen Novartis hat eine Vereinbarung zur

Übernahme von Avidity Biosciences

unterzeichnet, einem Biopharmaunternehmen

mit Ausrichtung auf eine neue Kategorie von

Therapeutika, die die Ribonukleinsäure-

(RNA-)Zufuhr zu den Muskeln ermöglichen.

Mit der vorgeschlagenen Akquisition erhält

Novartis Zugang zu den Neurologieprogrammen

von Avidity in später Entwicklungsphase,

einschliesslich potenzieller Multi-

Milliarden-Dollar-Gelegenheiten für myotone

Dystrophie Typ 1 (DM1) und

fazioskapulohumerale Muskeldystrophie

(FSHD), sowie Zugang zu einer

differenzierten RNA-Targeting-Delivery-

Plattform. Es wird davon ausgegangen, dass

die Transaktion in der ersten Jahreshälfte

2026 abgeschlossen wird. Voraussetzungen

sind die abgeschlossene Trennung von SpinCo

von Avidity sowie die Erfüllung weiterer

üblicher Abschlussbedingungen.

-------------------------------------------------------------------------------

Kapitalstruktur und Nettoschulden

Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,

einer starken Kapitalstruktur und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt

vorrangig.

Im Jahr 2025 kaufte Novartis insgesamt 77,6 Millionen Aktien für USD 8,9

Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurück. Diese

Rückkäufe umfassten 49,1 Millionen Aktien (USD 5,4 Milliarden) im Rahmen des (im

Juli 2023 bekannt gegebenen und im Juli 2025 abgeschlossenen)

Aktienrückkaufprogramms im Umfang von USD 15 Milliarden sowie 17,8 Millionen

Aktien (USD 2,3 Milliarden) im Rahmen des neuen Aktienrückkaufprogramms im

Umfang von bis zu USD 10 Milliarden, das im Juli 2025 bekannt gegeben wurde.

Weiter wurden 10,7 Millionen Aktien (USD 1,3 Milliarden) zurückgekauft, um den

auf das Geschäftsjahr bezogenen Verwässerungseffekt im Zusammenhang mit

aktienbasierten Vergütungsplänen für Mitarbeitende zu verringern. Ausserdem

wurden 1,7 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert USD 0,2 Milliarden) von

Mitarbeitenden zurückgekauft. Im selben Zeitraum wurden 12,4 Millionen Aktien

(Eigenkapitalwert USD 1,2 Milliarden) im Zusammenhang mit aktienbasierten

Vergütungsplänen an Mitarbeitende ausgeliefert. Infolgedessen ging die

Gesamtzahl ausstehender Aktien gegenüber dem 31. Dezember 2024 um 66,9 Millionen

zurück. Diese Transaktionen mit eigenen Aktien führten zu einer Verringerung des

Eigenkapitals um USD 8,0 Milliarden und einem Nettogeldabfluss von USD 9,2

Milliarden.

Die Nettoverschuldung stieg gegenüber dem 31. Dezember 2024 von USD 16,1

Milliarden auf USD 21,9 Milliarden per 31. Dezember 2025. Zurückzuführen ist

diese Zunahme vor allem auf den Free Cashflow von USD 17,6 Milliarden, der durch

den Geldabfluss für Transaktionen mit eigenen Aktien von USD 9,2 Milliarden, die

Ausschüttung der Jahresdividende in Höhe von USD 7,8 Milliarden sowie den

Nettogeldabfluss für M&A-Aktivitäten, Transaktionen mit immateriellen

Vermögenswerten und weitere Akquisitionen von USD 5,2 Milliarden mehr als

absorbiert wurde.

Novartis hat die Ziele für das Jahr 2025 für den Zugang der Patienten im Rahmen

ihrer 2020 begebenen Nachhaltigkeitsanleihe per 31. Dezember 2025 erreicht.

Daher wird keine Zinsanpassung erfolgen, und die Anleihe wird bis zu ihrer

Fälligkeit am 23. September 2028 weiterhin mit 0,000% verzinst.

Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des vierten

Quartals 2025 Aa3 bei Moody's Ratings sowie AA- bei S&P Global Ratings.

Ausblick 2026

Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei

konstanten Wechselkursen (kWk)

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich

erwartet

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Kernergebnis Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich

erwartet

-------------------------------------------------------------------------------

Einfluss von Wechselkursen

Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem

Durchschnittsniveau von Ende Januar halten, rechnet Novartis im Jahr 2026 mit

einem positiven Wechselkurseffekt von 2 bis 3 Prozentpunkten auf den Nettoumsatz

und einem positiven Wechselkurseffekt von 1 Prozentpunkt auf das operative

Kernergebnis. Der geschätzte Wechselkurseffekt auf die Ergebnisse wird monatlich

auf der Website von Novartis veröffentlicht.

Vereinbarung mit der US-Regierung zur Senkung der Arzneimittelpreise in den USA

Am 19. Dezember 2025 hat Novartis eine Vereinbarung mit der US-Regierung

getroffen, die darauf abzielt, die Preise für innovative Medikamente in den USA

zu senken und weitere US-Investitionen in Produktion, Forschung und Entwicklung

zu unterstützen. Die Auswirkungen dieser Vereinbarung spiegeln sich in unserer

Prognose für 2026 und in unserer Prognose für ein durchschnittliches jährliches

Umsatzwachstum von 5-6% für den Fünfjahreszeitraum 2025-2030 wider. Wir werden

die längerfristigen Auswirkungen im Zuge der Umsetzung der Vereinbarung weiter

beobachten.

Ordentliche Generalversammlung

Vorgeschlagene Dividende

Der Verwaltungsrat von Novartis schlägt für 2025 eine Dividende von CHF 3,70 pro

Aktie vor. Das würde einer Erhöhung um 5,7% gegenüber der Vorjahresdividende von

CHF 3,50 pro Aktie entsprechen und wäre seit der Gründung von Novartis im

Dezember 1996 die 29. Dividendenerhöhung in Folge. Die Aktionäre werden im

Rahmen der ordentlichen Generalversammlung am 6. März 2026 über diesen Vorschlag

abstimmen.

Herabsetzung des Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat von Novartis schlägt die Vernichtung von 77 602 358 Aktien

vor (36 725 440 Aktien wurden im Rahmen der Ermächtigung vom 7. März 2023 und

40 876 918 Aktien im Rahmen der Ermächtigung vom 7. März 2025 zurückgekauft) und

beantragt die entsprechende Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF

38 025 155,42 von CHF 1 035 086 714,83 auf CHF 997 061 559,41.

Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Daniel Hochstrasser tritt nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat an. Der

Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Novartis danken ihm für seine

mehrjährigen engagierten Dienste als Mitglied des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl aller übrigen gegenwärtigen Mitglieder

des Verwaltungsrats, einschliesslich des Präsidenten, vor.

Zudem schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Dr. Charles Swanton in den

Verwaltungsrat vor. Dr. Charles Swanton ist ein angesehener Arzt und

Wissenschaftler auf dem Gebiet der Onkologie.

Kennzahlen(1)

4. 4.

Quartal Quartal Veränderung Geschäfts- Geschäfts- Veränderung

2025 2024 in % jahr 2025 jahr 2024 in %

Mio. Mio. Mio. Mio.

USD(2) USD(2) USD kWk USD(2) USD(2) USD kWk

------------------------------------------ ----------------------------------

Nettoumsatz 13 336 13 153 1 -1 54 532 50 317 8 8

------------------------------------------ ----------------------------------

Operatives

Ergebnis 3 616 3 530 2 4 17 644 14 544 21 25

------------------------------------------ ----------------------------------

In % des

Umsatzes 27,1 26,8 32,4 28,9

------------------------------------------ ----------------------------------

Reingewinn 2 404 2 820 -15 -14 13 967 11 939 17 19

------------------------------------------ ----------------------------------

Gewinn pro

Aktie (USD) 1,26 1,42 -11 -11 7,21 5,92 22 24

------------------------------------------ ----------------------------------

Nettogeldfluss

aus

operativer

Tätigkeit 2 264 4 193 -46 19 144 17 619 9

------------------------------------------ ----------------------------------

Nicht-IFRS-

Kennzahlen

------------------------------------------ ----------------------------------

Free Cashflow 1 655 3 635 -54 17 596 16 253 8

------------------------------------------ ----------------------------------

Operatives

Kernergebnis 4 929 4 859 1 1 21 889 19 494 12 14

------------------------------------------ ----------------------------------

In % des

Umsatzes 37,0 36,9 40,1 38,7

------------------------------------------ ----------------------------------

Kernreingewinn 3 889 3 933 -1 -2 17 411 15 755 11 12

------------------------------------------ ----------------------------------

Kerngewinn pro

Aktie (USD) 2,03 1,98 3 2 8,98 7,81 15 17

------------------------------------------ ----------------------------------

1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-

Kennzahlen finden sich auf Seite 44 der in englischer Sprache vorhandenen

Kurzfassung des Finanzberichts. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich

alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den Vergleichszeitraum

des Vorjahres. 2. Millionen USD, sofern nicht anders angegeben

Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung

des Finanzberichts in englischer Sprache unter folgendem Link verfügbar:

https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/0afc9f34-

48a4-43d3-9a14-63f3af2bdc2f/

