Novartis Aktie

107,25 EUR -0,60 EUR -0,56 %
STU
98,97 CHF -2,81 CHF -2,76 %
SWX
Marktkap. 204,52 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

Symbol NVSEF

Goldman Sachs Group Inc.

Novartis Sell

09:41 Uhr
Novartis Sell
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
107,25 EUR -0,60 EUR -0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Franken gesenkt. Analyst James Quigley begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass die relativ gute Kursentwicklung und die dadurch gestiegene Bewertung des Pharmakonzerns die bevorstehenden Risiken nicht widerspiegele. Er verwies dabei auf drohenden Wettbewerb durch Nachahmer-Medikamente, der sich beim Wachstum strukturell bemerkbar machen dürfte./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Sell

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
94,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
99,29 CHF		 Abst. Kursziel*:
-5,33%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
98,97 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,02%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

09:41 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.09.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09.09.25 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 Novartis Neutral UBS AG
02.09.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

