Novartis Aktie
Marktkap. 204,52 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Franken gesenkt. Analyst James Quigley begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass die relativ gute Kursentwicklung und die dadurch gestiegene Bewertung des Pharmakonzerns die bevorstehenden Risiken nicht widerspiegele. Er verwies dabei auf drohenden Wettbewerb durch Nachahmer-Medikamente, der sich beim Wachstum strukturell bemerkbar machen dürfte./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Sell
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
94,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
99,29 CHF
|Abst. Kursziel*:
-5,33%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
98,97 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,02%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
