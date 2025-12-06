Analysten-Prognosen

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Novartis-Aktie im abgelaufenen Monat.

Im November 2025 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Novartis-Aktie vorgenommen.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 101,38 CHF fest. Dies entspricht einem Abschlag von 3,11 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Novartis in Höhe von 104,48 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 102,00 CHF -2,37 21.11.2025 Deutsche Bank AG 120,00 CHF 14,85 21.11.2025 Barclays Capital 90,00 CHF -13,86 21.11.2025 Bernstein Research 108,00 CHF 3,37 21.11.2025 UBS AG 102,00 CHF -2,37 20.11.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 92,00 CHF -11,94 18.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 95,00 CHF -9,07 12.11.2025 UBS AG 102,00 CHF -2,37 04.11.2025

Redaktion finanzen.net