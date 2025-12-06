DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin77.025 +0,4%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Analysten-Prognosen

Novartis-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November

06.12.25 18:36 Uhr
Novartis-Aktie im November 2025: Experteneinschätzungen und Kursprognosen | finanzen.net

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Novartis-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
107,08 CHF 0,20 CHF 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im November 2025 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Novartis-Aktie vorgenommen.

Wer­bung

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 101,38 CHF fest. Dies entspricht einem Abschlag von 3,11 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Novartis in Höhe von 104,48 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG102,00 CHF-2,3721.11.2025
Deutsche Bank AG120,00 CHF14,8521.11.2025
Barclays Capital90,00 CHF-13,8621.11.2025
Bernstein Research108,00 CHF3,3721.11.2025
UBS AG102,00 CHF-2,3720.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)92,00 CHF-11,9418.11.2025
JP Morgan Chase & Co.95,00 CHF-9,0712.11.2025
UBS AG102,00 CHF-2,3704.11.2025

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

