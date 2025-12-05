DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.421 +0,0%Top 10 Crypto 12,02 -0,2%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.555 +1,4%Euro 1,1662 +0,2%Öl 63,88 +0,0%Gold 4.213 +0,4%
Novartis Aktie

114,00 EUR +0,40 EUR +0,35 %
STU
106,99 CHF +0,02 CHF +0,01 %
BRX
Marktkap. 216,95 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

Symbol NVSEF

JP Morgan Chase & Co.

Novartis Overweight

08:01 Uhr
Novartis AG
114,00 EUR 0,40 EUR 0,35%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 125 Franken angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Bei Astrazeneca und Novartis gebe es wohl die meisten Nachrichten aus der Forschungs-Pipeline von allen Pharmakonzernen - mit den größten Erfolgschancen, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
107,08 CHF		 Abst. Kursziel*:
16,74%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
106,99 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
16,83%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,13 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

08:01 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.11.25 Novartis Neutral UBS AG
21.11.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 Novartis Underweight Barclays Capital
21.11.25 Novartis Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

finanzen.net Analysten-Prognosen Novartis-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November Novartis-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis steigt am Freitagnachmittag
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis steigt am Freitagmittag
finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht zum Start Verluste
finanzen.net Börse Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SLI bewegt letztendlich im Plus
finanzen.net SIX-Handel: SMI präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Gewinne in Zürich: SMI liegt am Nachmittag im Plus
Benzinga Price Over Earnings Overview: Novartis
MotleyFool Healthcare Investor Exits $13 Million Stake STAAR Surgical Stake as Alcon Deal Drama Looms
Zacks Here's Why Novartis (NVS) is a Strong Value Stock
Zacks Here's Why Novartis (NVS) is a Strong Momentum Stock
MotleyFool Why Novartis Stock Topped the Market Today
Benzinga FDA OKs Novartis SMA Treatment As First Gene Therapy Option For Kids, Teens And Adults
Dow Jones Press Release: Novartis receives FDA approval for -2-
Dow Jones Press Release: Novartis receives FDA approval for Itvisma(R), the only gene replacement therapy for children two years and older, teens, and adults with spin...
