FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novartis nach Quartalszahlen von 112 auf 116 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Generika-Konkurrenz etwa für den Umsatzträger Entresto hätten das ? sonst eher zweistellige ? Umsatzwachstum im dritten Quartal auf ein einstelliges Plus heruntergebremst, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Unabhängig davon, dass bei Entresto wohl das letzte (juristische) Wort noch nicht gesprochen ist, schickt sich Novartis an, die verschiedenen laufenden beziehungsweise anstehenden Patentabläufe mit Hilfe der traditionell gut gefu?llten Pipeline sowie auch durch Akquisitionen zu bewältigen."/rob/mis/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
