Novartis Aktie
Marktkap. 221,27 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Novartis im Zuge eines Analystenwechsels von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 120 Franken angehoben. Der Pharmariese dürfte 2026 eine ziemlich reichhaltige Auswahl an Wirkstoffen in der Pipeline haben, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jedoch seien die meisten davon bereits recht gut in den Konsensschätzungen reflektiert und/oder stünden vor erheblichen Herausforderungen durch Wettbewerber. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Equal Weight
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
120,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
112,54 CHF
|Abst. Kursziel*:
6,63%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
112,76 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
6,42%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
