DAX 24.630 +0,6%ESt50 5.981 +0,9%MSCI World 4.499 +1,1%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.785 +1,1%Bitcoin 57.961 +8,5%Euro 1,1808 +0,2%Öl 68,10 +1,2%Gold 4.950 +3,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street höher -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich
Siemens Energy-Aktie zieht an: Bloom-Energy verleiht Rückenwind Siemens Energy-Aktie zieht an: Bloom-Energy verleiht Rückenwind
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Novartis Aktien-Sparplan
131,20 EUR +1,80 EUR +1,39 %
STU
120,06 CHF +0,78 CHF +0,65 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 248,29 Mrd. EUR

KGV 18,30
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

UBS AG

Novartis Neutral

12:21 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
131,20 EUR 1,80 EUR 1,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach einem zweiten Blick auf die Resultate des vierten Quartals mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Bereinigt um bestimmte Einmalrabatte in den USA seien die Resultate des Pharmakonzerns solide gewesen, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
116,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
118,86 CHF		 Abst. Kursziel*:
-2,41%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
120,06 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,38%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

12:21 Novartis Neutral UBS AG
05.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Novartis Neutral UBS AG
04.02.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

dpa-afx Nachahmermedikamente Novartis-Aktie dennoch stärker: Umsatzerosion im Schlussquartal Novartis-Aktie dennoch stärker: Umsatzerosion im Schlussquartal
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Donnerstagnachmittag im Plus
finanzen.net SIX-Handel SMI schwächelt nachmittags
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SMI am Mittag schwächer
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Novartis: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
MotleyFool Novartis (NVS) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Benzinga Novartis Faces Biggest Patent Expiry Ever but Sees Growth Ahead
Zacks Novartis Beats on Q4 Earnings, Entresto Generics Pressure Sales
Zacks Novartis (NVS) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high -5-
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high -4-
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high -3-
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high -2-
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen