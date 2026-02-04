Novartis Aktie
Marktkap. 248,29 Mrd. EURKGV 18,30
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach einem zweiten Blick auf die Resultate des vierten Quartals mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Bereinigt um bestimmte Einmalrabatte in den USA seien die Resultate des Pharmakonzerns solide gewesen, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
116,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
118,86 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,41%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
120,06 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,38%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|12:21
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12:21
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital