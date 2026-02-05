RENK Aktie
Marktkap. 5,16 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller dürfte das Jahr 2025 solide zu Ende gebracht haben, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einer Telefonrunde mit Analysten zum anstehenden Quartalsbericht. Die Aussagen von Renk hätten für Zuversicht gesorgt./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,26 €
|Abst. Kursziel*:
32,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,46%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
70,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|12:26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research