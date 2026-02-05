DAX 24.623 +0,5%ESt50 5.966 +0,7%MSCI World 4.457 +0,1%Top 10 Crypto 8,5445 -1,0%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 56.088 +5,0%Euro 1,1794 +0,1%Öl 67,40 +0,1%Gold 4.899 +2,6%
RENK Aktie

RENK Aktien-Sparplan
56,05 EUR +4,56 EUR +8,86 %
STU
Marktkap. 5,16 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73

ISIN DE000RENK730

Symbol RNKGF

Deutsche Bank AG

RENK Buy

12:26 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
56,05 EUR 4,56 EUR 8,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller dürfte das Jahr 2025 solide zu Ende gebracht haben, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einer Telefonrunde mit Analysten zum anstehenden Quartalsbericht. Die Aussagen von Renk hätten für Zuversicht gesorgt./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,26 €		 Abst. Kursziel*:
32,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,46%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

12:26 RENK Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

