Deutsche Bank AG

RENK Buy

12:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel RENK 56,05 EUR 4,56 EUR 8,86% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller dürfte das Jahr 2025 solide zu Ende gebracht haben, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einer Telefonrunde mit Analysten zum anstehenden Quartalsbericht. Die Aussagen von Renk hätten für Zuversicht gesorgt./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG