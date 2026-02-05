ArcelorMittal Aktie
ArcelorMittal Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 47 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem soliden vierten Quartal liegt Bastian Synagowitz mit seinen Schätzungen für 2027 bis 2028 nun deutlich über den Markterwartungen. Zusammen mit einem nach vorne gerollten Bewertungszeitraum steige das Kursziel für die Aktie des Stahlherstellers, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Resümee./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu ArcelorMittal
|11:51
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.19
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|01.08.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.