ArcelorMittal Aktie

50,64 EUR +2,14 EUR +4,41 %
STU
46,51 CHF +1,91 CHF +4,28 %
BRX
Marktkap. 37,28 Mrd. EUR

KGV 10,68
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

Deutsche Bank AG

ArcelorMittal Buy

11:51 Uhr
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
50,64 EUR 2,14 EUR 4,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 47 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem soliden vierten Quartal liegt Bastian Synagowitz mit seinen Schätzungen für 2027 bis 2028 nun deutlich über den Markterwartungen. Zusammen mit einem nach vorne gerollten Bewertungszeitraum steige das Kursziel für die Aktie des Stahlherstellers, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Resümee./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,38 €		 Abst. Kursziel*:
13,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,56%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

11:51 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
05.02.26 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

dpa-afx Trotz Ergebnisrückgang ArcelorMittal-Aktie fester: Q4-Zahlen besser als erwartet ArcelorMittal-Aktie fester: Q4-Zahlen besser als erwartet
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 5 Jahren verdient
dpa-afx ArcelorMittal schließt 2025 durchwachsen ab
dpa-afx Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und ArcelorMittal profitieren: Rückenwind durch Metallpreissprung
finanzen.net Was Analysten von der ArcelorMittal-Aktie erwarten
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
