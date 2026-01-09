DAX 25.401 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,93 +1,0%Gold 4.580 -0,4%
DAX schwächelt leicht -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025 Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025
E.ON-Aktie etwas schwächer: Energiekonzern platziert Anleihen im Milliardenvolumen E.ON-Aktie etwas schwächer: Energiekonzern platziert Anleihen im Milliardenvolumen
ArcelorMittal Aktie

40,56 EUR -0,10 EUR -0,25 %
STU
37,75 CHF +0,05 CHF +0,13 %
BRX
Marktkap. 30,71 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

Deutsche Bank AG

ArcelorMittal Buy

12:46 Uhr
ArcelorMittal Buy
ArcelorMittal
40,56 EUR -0,10 EUR -0,25%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen höherer Erwartungen für die Stahl- und Eisenerzpreise habe er die Gewinnerwartungen angehoben, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,50 €		 Abst. Kursziel*:
16,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,88%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

