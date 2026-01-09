ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 30,71 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen höherer Erwartungen für die Stahl- und Eisenerzpreise habe er die Gewinnerwartungen angehoben, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,50 €
|Abst. Kursziel*:
16,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,88%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|12:46
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:46
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.19
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|01.08.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|02.12.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.