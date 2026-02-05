VINCI Aktie
Marktkap. 68,38 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der Bau- und Infrastrukturkonzern habe das vergangene Jahr stark beendet, schrieb Harishankar Ramamoorthy am Freitag nach den Jahreszahlen der Franzosen./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
137,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
132,15 €
|Abst. Kursziel*:
3,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
132,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
|
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|12:51
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
