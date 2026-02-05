DAX 24.623 +0,5%ESt50 5.966 +0,7%MSCI World 4.457 +0,1%Top 10 Crypto 8,5445 -1,0%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 56.088 +5,0%Euro 1,1794 +0,1%Öl 67,40 +0,1%Gold 4.899 +2,6%
Marktkap. 68,38 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
12:51 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der Bau- und Infrastrukturkonzern habe das vergangene Jahr stark beendet, schrieb Harishankar Ramamoorthy am Freitag nach den Jahreszahlen der Franzosen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
132,15 €		 Abst. Kursziel*:
3,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
132,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

