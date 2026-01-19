VINCI Aktie
Marktkap. 65,78 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Kurzfristige Indikatoren ließen im Baubereich zu Jahresanfang ein moderates organisches Umsatzwachstum erwarten, schrieb Cristian Nedelcu in einem am Montag vorliegenden Ausblick für die europäische Infrastrukturbranche. Im zweiten Halbjahr könnte sich der Auftragseingang vor allem dank der deutschen Infrastrukturausgaben beschleunigen. Auch im Energiebereich rechnet Nedelcu mit einer zunehmenden Dynamik./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
