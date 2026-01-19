DAX 24.849 -0,2%ESt50 5.937 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,17 -0,2%Gold 5.092 +2,2%
VINCI Aktie

116,75 EUR -1,00 EUR -0,85 %
STU
107,55 CHF -1,40 CHF -1,29 %
BRX
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Kurzfristige Indikatoren ließen im Baubereich zu Jahresanfang ein moderates organisches Umsatzwachstum erwarten, schrieb Cristian Nedelcu in einem am Montag vorliegenden Ausblick für die europäische Infrastrukturbranche. Im zweiten Halbjahr könnte sich der Auftragseingang vor allem dank der deutschen Infrastrukturausgaben beschleunigen. Auch im Energiebereich rechnet Nedelcu mit einer zunehmenden Dynamik./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
134,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
116,90 €		 Abst. Kursziel*:
14,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
116,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,78%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

