Novartis Aktie
Marktkap. 236,4 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 120 auf 125 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferds für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Novartis rechnet der Experte mit einem leicht über den Markterwartungen liegenden Ausblick auf 2026./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Zusammenfassung: Novartis Buy
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
125,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
115,84 CHF
|Abst. Kursziel*:
7,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
115,70 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
8,04%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
