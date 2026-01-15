DAX 25.274 -0,3%ESt50 6.017 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.153 -0,2%Euro 1,1619 +0,1%Öl 64,62 +1,2%Gold 4.602 -0,3%
AUTO1 Aktie

29,10 EUR -0,16 EUR -0,55 %
STU
Marktkap. 6,51 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

Barclays Capital

AUTO1 Overweight

11:46 Uhr
AUTO1 Overweight
AUTO1
29,10 EUR -0,16 EUR -0,55%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Auto1 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,71 €		 Abst. Kursziel*:
27,01%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
29,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,02%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

11:46 AUTO1 Overweight Barclays Capital
09.01.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 AUTO1 Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

