DAX25.140 +0,1%Est505.950 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,1%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.585 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl62,15 -0,9%Gold4.473 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
TeamViewer-Aktie deutlich stärker: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen TeamViewer-Aktie deutlich stärker: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen
BVB-Aktie höher: Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Franfurt - Einsatz von BVB-Torhüter Kobel auf der Kippe BVB-Aktie höher: Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Franfurt - Einsatz von BVB-Torhüter Kobel auf der Kippe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenmeinung

AUTO1-Aktie gesucht: Goldman Sachs hebt Kursziel an

09.01.26 10:50 Uhr
Kursziel-Schub für AUTO1-Aktie - Goldman Sachs stuft hoch | finanzen.net

Der zunehmende Optimismus von Goldman Sachs für AUTO1 hat am Freitag die Aktien des Internet-Gebrauchtwagenhändlers befeuert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
29,90 EUR 1,64 EUR 5,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Kurs legt via XETRA zeitweise um 5,2 Prozent auf 29,80 Euro zu, nachdem Analyst James Tate in einem Quartalsausblick ein hohes Kursziel von 39 Euro genannt hatte. Zeitweise waren die Aktien sogar erstmals seit Anfang November wieder knapp über der 30-Euro-Marke gehandelt worden. Das bei 31,50 Euro liegende Hoch seit November 2021 bleibt damit greifbar.

Wer­bung

Experte Tate von Goldman Sachs schrieb in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal, dass er der Handelsplattform Autohero eine Absatzentwicklung über dem Konsens und den Zielsetzungen zutraue. Er betonte, die Voraussetzungen bei AUTO1 für das Jahr 2026 seien bei offenbar anhaltenden Marktanteilsgewinnen vielversprechend. Autohero erreiche schnell die gewünschte Größe in einem attraktiven Marktumfeld, das nur Platz für einen Gewinner biete.

Das Kursziel erhöhte Tate um zwei Euro. Mit 39 Euro steigt er neben Barclays und JPMorgan im dpa-AFX-Analyser zu den größeren Optimisten auf. Ein höheres Ziel nennt mit 42 Euro nur der JPMorgan-Experte Marcus Diebel. Bei seiner Zielerhöhung hatte er Anfang Dezember auch auf anhaltende Dynamik der Absatzvolumina verwiesen.

/tih/ajx/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AUTO1

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AUTO1

DatumRatingAnalyst
11:11AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.12.2025AUTO1 BuyJefferies & Company Inc.
03.12.2025AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025AUTO1 OverweightBarclays Capital
13.11.2025AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:11AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.12.2025AUTO1 BuyJefferies & Company Inc.
03.12.2025AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025AUTO1 OverweightBarclays Capital
13.11.2025AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.05.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.04.2025AUTO1 HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.02.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.08.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.07.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.06.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen