AUTO1 Aktie
Marktkap. 5,26 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Auto1 bei einem Kursziel von 34 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Gebrauchtwagenhändler treibe die lange überfällige Digitalisierung voran, schrieb Giles Thorne in der am Sonntag veröffentlichten Empfehlung. Als "geborene Digital-Plattform" winke Auto1 qualitativ gutes Ergebniswachstum bis in ferne Zukunft./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 10:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,34 €
|Abst. Kursziel*:
45,67%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
24,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|09:51
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
