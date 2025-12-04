DAX 24.086 +0,2%ESt50 5.729 +0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,38 +2,8%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.888 +1,8%Euro 1,1655 +0,1%Öl 63,24 -1,0%Gold 4.209 +0,3%
Profil

AUTO1 Aktie

Marktkap. 5,26 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Jefferies & Company Inc.

AUTO1 Buy

09:51 Uhr
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Auto1 bei einem Kursziel von 34 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Gebrauchtwagenhändler treibe die lange überfällige Digitalisierung voran, schrieb Giles Thorne in der am Sonntag veröffentlichten Empfehlung. Als "geborene Digital-Plattform" winke Auto1 qualitativ gutes Ergebniswachstum bis in ferne Zukunft./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 10:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,34 €		 Abst. Kursziel*:
45,67%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
24,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

