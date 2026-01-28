AUTO1-Aktie über 21-Tage-Linie: JPMorgan zeigt sich optimistisch
Die Aktien von AUTO1 haben sich am Freitag von ihrer jüngsten Schwäche deutlich erholt.
Das Kursplus der AUTO1-Aktie via XETRA von zuletzt 5,7 Prozent auf gut 29 Euro bedeutete den ersten Platz im MDAX der mittelgroßen Börsenwerte und bringt die Papiere wieder an die 21-Tage-Linie heran, die den kurzfristigen Trend signalisiert.
Die US-Bank JPMorgan hob das Kursziel für den Internet-Gebrauchtwagenhändler von 42 auf 50 Euro an mit dem Vermerk "Positive Catalyst Watch".
Damit rechnet Analyst Marcus Diebel mit Blick auf die im Februar anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten.
