Kursziel angehoben

Die Aktien von AUTO1 haben sich am Freitag von ihrer jüngsten Schwäche deutlich erholt.

Das Kursplus der AUTO1-Aktie via XETRA von zuletzt 5,7 Prozent auf gut 29 Euro bedeutete den ersten Platz im MDAX der mittelgroßen Börsenwerte und bringt die Papiere wieder an die 21-Tage-Linie heran, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

Wer­bung Wer­bung

Die US-Bank JPMorgan hob das Kursziel für den Internet-Gebrauchtwagenhändler von 42 auf 50 Euro an mit dem Vermerk "Positive Catalyst Watch".

Damit rechnet Analyst Marcus Diebel mit Blick auf die im Februar anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten.

/ajx/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung Wer­bung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)