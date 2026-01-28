DAX24.474 +0,7%Est505.922 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,68 -3,2%Nas23.685 -0,7%Bitcoin68.907 -2,5%Euro1,1913 -0,5%Öl69,94 -1,3%Gold5.047 -6,2%
DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich tiefer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy im Fokus
ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Kursziel angehoben

AUTO1-Aktie über 21-Tage-Linie: JPMorgan zeigt sich optimistisch

30.01.26 10:05 Uhr
AUTO1-Aktie mit starkem Anstieg - Analysten von JPMorgan positiv gestimmt | finanzen.net

Die Aktien von AUTO1 haben sich am Freitag von ihrer jüngsten Schwäche deutlich erholt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
28,70 EUR 0,78 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Kursplus der AUTO1-Aktie via XETRA von zuletzt 5,7 Prozent auf gut 29 Euro bedeutete den ersten Platz im MDAX der mittelgroßen Börsenwerte und bringt die Papiere wieder an die 21-Tage-Linie heran, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

Die US-Bank JPMorgan hob das Kursziel für den Internet-Gebrauchtwagenhändler von 42 auf 50 Euro an mit dem Vermerk "Positive Catalyst Watch".

Damit rechnet Analyst Marcus Diebel mit Blick auf die im Februar anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten.

/ajx/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AUTO1

DatumMeistgelesen
Analysen zu AUTO1

DatumRatingAnalyst
08:01AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
28.01.2026AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026AUTO1 BuyUBS AG
